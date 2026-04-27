Концепция Ethereum Economic Zone (EEZ), изначально предназначенная для L2-решений, теперь расширяет свои границы, позволяя сторонним блокчейнам первого уровня интегрироваться в экосистему Ethereum. Это направлено на преодоление фрагментации ликвидности и упрощение взаимодействия между различными сетями.

Расширение концепции Ethereum Economic Zone

Инициатива Ethereum Economic Zone (EEZ), разработанная для борьбы с проблемой фрагментации ликвидности в блокчейн-пространстве, теперь планирует включить в свою орбиту не только решения второго уровня (L2), но и независимые блокчейны первого уровня (L1). Об этом сообщила Фредерике Эрнст, соучредительница Gnosis, в интервью изданию Cointelegraph. По ее словам, множество проектов, находящихся за пределами экосистемы Ethereum, уже выразили заинтересованность в присоединении к этой концепции.

Основная цель EEZ — создать условия, при которых различные блокчейн-сети смогут взаимодействовать друг с другом так, будто они являются составными частями единой инфраструктуры. Это позволит решить проблему дублирования протоколов, когда популярные децентрализованные приложения, такие как Aave или Maker, вынуждены развертывать отдельные версии своих сервисов в каждой L2-сети, что приводит к распылению ликвидности и усложняет пользовательский опыт.

Критерии и техническая реализация

Для того чтобы блокчейн мог стать частью Ethereum Economic Zone, ему необходимо соответствовать трем ключевым критериям. Во-первых, сеть должна обладать четко определенной функцией перехода состояний. Во-вторых, ей требуется генерировать криптографические доказательства для каждого блока. И, в-третьих, что Эрнст назвала наиболее сложным, но критически важным для обеспечения безопасности общих транзакций, блокчейн должен поддерживать возможность реорганизации, синхронизированную с Ethereum.

Техническое обеспечение этого процесса будет возложено на билдеров блоков. Их задача состоит в распознавании смарт-контрактов из различных сетей и их атомарном включении в один блок. Это означает, что либо обе транзакции (из разных сетей) выполняются успешно, либо не выполняется ни одна. Такой подход позволит пользователям напрямую взаимодействовать с приложениями основной сети Ethereum из L2-решений, избегая разделения ликвидности на множество мелких, изолированных рынков.

Важным аспектом является то, что участие в EEZ не обязывает использовать виртуальную машину Ethereum (EVM). Это делает концепцию привлекательной даже для приватных институциональных блокчейнов, расширяя потенциальный круг участников. Фредерике Эрнст также подчеркнула гибкость системы: блокчейны смогут покинуть экономическую зону в любой момент, если их стратегические приоритеты изменятся.

Что это значит для рынка криптовалют и майнеров?

Расширение Ethereum Economic Zone на L1-сети является значимым шагом к созданию более интегрированной и менее фрагментированной блокчейн-экосистемы. Для инвесторов это может означать повышение эффективности капитала за счет более легкого перемещения активов между различными сетями и доступа к более глубоким пулам ликвидности. Упрощение взаимодействия между блокчейнами потенциально способно стимулировать инновации и развитие новых децентрализованных приложений, которые смогут использовать преимущества различных сетей без барьеров.

Для майнеров, особенно тех, кто специализируется на добыче Ethereum Classic (ETC) или других PoW-блокчейнов, не связанных напрямую с Ethereum, это событие не имеет прямого влияния на их текущую операционную деятельность или прибыльность. Однако, косвенно, развитие и интеграция блокчейн-экосистем могут способствовать общему росту интереса к криптовалютам и увеличению капитализации рынка, что в долгосрочной перспективе может положительно сказаться на стоимости активов, которые они добывают.