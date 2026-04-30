Биткоин завершает апрель в оборонительной позиции, но сезонные тренды поддерживают быков

Биткоин завершил апрель 2026 года в оборонительной позиции, но исторические данные и сезонные тренды указывают на возможный рост в ближайшие месяцы. Несмотря на текущую коррекцию, аналитики отмечают, что май и июнь традиционно являются благоприятными периодами для криптовалютного рынка.

Развёрнуто по фактам

В апреле 2026 года цена биткоина колебалась в диапазоне от $60,000 до $65,000, что на 15% ниже мартовских максимумов. Основными факторами давления стали ужесточение регулирования в США и снижение активности крупных инвесторов. Однако исторические данные показывают, что после апрельской коррекции биткоин часто демонстрирует рост в мае и июне.

Что говорят данные

Согласно анализу CoinDesk, за последние 10 лет биткоин в мае рос в среднем на 12%, а в июне — на 8%. В 2025 году рост в эти месяцы составил 18% и 10% соответственно. Текущие показатели хэшрейта сети биткоин остаются стабильными на уровне 600 EH/s, что указывает на устойчивость майнинговой индустрии.

Прогноз и риски

В редакции MinerWorld отмечают, что текущая коррекция может быть временной, и к концу июня цена биткоина может достичь $70,000. Основными рисками остаются ужесточение регулирования и возможное снижение ликвидности на рынке.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских майнеров текущая ситуация может быть выгодной благодаря низким тарифам на электроэнергию в регионах с дешёвыми ресурсами, таких как Иркутская область и Красноярский край, где стоимость киловатта составляет в среднем 3-4 рубля. По курсу ЦБ РФ около 90-95 рублей за $1, это делает майнинг рентабельным даже при текущих ценах на биткоин.

Частые вопросы

Как сезонные тренды влияют на биткоин?
Исторические данные показывают, что биткоин часто растёт в мае и июне. В среднем рост составляет 12% в мае и 8% в июне.
Какие риски для биткоина в 2026 году?
Основные риски включают ужесточение регулирования в США и возможное снижение ликвидности на рынке.
Как текущая ситуация влияет на российских майнеров?
Низкие тарифы на электроэнергию в регионах с дешёвыми ресурсами, таких как Иркутская область и Красноярский край, делают майнинг рентабельным даже при текущих ценах на биткоин.

    Похожие новости