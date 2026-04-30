Курс биткоина опустился ниже $69 000 после заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла о сохранении высокой ключевой ставки. Это решение может стать последним для Пауэлла на посту председателя ФРС.

Кто, сколько, когда

На момент публикации биткоин торговался на уровне $68 900, потеряв около 2% за сутки. По курсу ЦБ РФ это около 6,5 млн рублей за одну монету. Падение произошло сразу после заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), где Пауэлл заявил о необходимости сохранить ставку в диапазоне 5,25-5,5%.

Как это работает технически

Высокая ключевая ставка делает доллар более привлекательным для инвесторов, что снижает спрос на рисковые активы, включая криптовалюты. В редакции MinerWorld отмечают, что текущая динамика может привести к краткосрочной коррекции биткоина до уровня $65 000.

Реакция конкурентов

Крупные технологические компании, включая Meta, продолжают инвестировать в криптоплатежи. Meta возобновила выплаты создателям контента в стейблкоине USDC, что может поддержать интерес к альткоинам.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров текущая ситуация создаёт дополнительные риски. Укрепление рубля до уровня 90-95 ₽ за $1 снижает рублёвую выручку от майнинга. В регионах с низкими тарифами на электроэнергию, таких как Иркутская область и Красноярский край, где средний промышленный тариф составляет 3-4 ₽ за кВт·ч, это может привести к снижению рентабельности.

Кроме того, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», майнеры обязаны сообщать о своих доходах в ФНС. Падение курса биткоина может повлиять на размер налоговых отчислений, особенно для тех, кто использует майнинг как основной источник дохода.