Биткоин демонстрирует уверенный рост, преодолев шестимесячный период спада, который традиционно наблюдался после выплаты дивидендов стратегического токена STRC. Этот рост обусловлен динамикой короткого сжатия и устойчивым спросом на криптовалюту в США.

STRC, стратегический токен, выплачивает дивиденды своим держателям каждые шесть месяцев. Исторически сложилось так, что после таких выплат курс биткоина снижался, что объяснялось перераспределением капитала инвесторов. Однако на этот раз ситуация изменилась.

Аналитики отмечают, что текущий рост биткоина поддерживается несколькими факторами. Во-первых, на рынке наблюдается короткое сжатие, когда трейдеры, открывшие короткие позиции, вынуждены закрывать их, покупая актив, что приводит к росту его цены. Во-вторых, устойчивый спрос на биткоин в США продолжает поддерживать курс криптовалюты.

«Рынок демонстрирует признаки восстановления после длительного периода консолидации», — отмечают аналитики CoinDesk. Этот рост также может быть связан с улучшением общей рыночной ситуации и ожиданиями новых позитивных новостей в криптоиндустрии.

Что это значит для инвесторов и майнеров? Преодоление шестимесячного спада после выплаты дивидендов STRC может сигнализировать о начале нового этапа роста биткоина. Инвесторам стоит внимательно следить за рыночной динамикой, а майнерам — оценивать рентабельность своих операций в условиях меняющегося курса.