Трейдеры биткоина ожидают роста до $90 000 после того, как шансы Кевина Уорша возглавить Федеральную резервную систему США резко возросли. Это связано с прекращением расследования против Джерома Пауэлла и притоком средств в биткоин-ETF.

Перспективы роста биткоина на фоне смены руководства ФРС

Аналитики прогнозируют потенциальный рост стоимости биткоина до отметки в $90 000. Этот оптимизм подкрепляется ожидаемой сменой главы Федеральной резервной системы США. По мнению экспертов, ключевую роль в динамике криптовалютного рынка сыграет назначение Кевина Уорша на пост председателя ФРС.

Игги Иоппе, бывший банкир Credit Suisse, а ныне директор по инвестициям в токенизационной платформе Theo, подчеркнул в комментарии DL News, что стабильное назначение Уорша критически важно для крипторынка. «Рынки не любят неопределенности», — отметил Иоппе, добавив, что в краткосрочной перспективе можно ожидать «ястребиной» политики.

Заявления Иоппе прозвучали после того, как Министерство юстиции США прекратило уголовное расследование в отношении действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла. Это событие устранило значительное препятствие для утверждения Сенатом США кандидатуры Кевина Уорша, выдвинутого президентом Дональдом Трампом, на пост следующего главы центрального банка.

На платформе Polymarket вероятность утверждения Уорша к 15 мая резко возросла до 97%, тогда как еще в четверг этот показатель составлял всего 28%. Инвесторы биткоина также демонстрируют оптимизм. Крупнейшая в мире криптовалюта выросла на 18% за последний месяц, чему способствовал возобновившийся институциональный спрос и приток $2,5 млрд в биржевые фонды (ETF) в апреле, согласно данным DefiLlama. Это на 90% больше, чем в марте.

Политический контекст и влияние на рынок

Расследование Министерства юстиции, инициированное администрацией Трампа, долгое время омрачало процесс утверждения Уорша. Сенатор-республиканец Том Тиллис из Северной Каролины фактически заблокировал рассмотрение кандидатуры до завершения расследования. Теперь это препятствие устранено.

Срок полномочий Пауэлла в качестве председателя официально истекает в середине мая. Его пребывание на посту было отмечено напряженностью в отношениях с Трампом, который неоднократно критиковал ФРС за недостаточно быстрое снижение процентных ставок. Эти разногласия усилились на фоне геополитических потрясений, таких как конфликт между США и Израилем, которые привели к росту цен на энергоносители и усложнили прогноз по инфляции.

Слушания по утверждению Уорша на прошлой неделе выявили высокие политические ставки. Законодатели допрашивали его о независимости от Белого дома и давили по вопросам процентной политики. Уорш настаивал, что президент никогда не просил его предопределять или обязываться к конкретным решениям по ставкам.

Он также дал понять, что контроль над инфляцией остается приоритетом, и предложил пересмотреть методы измерения ценового давления и коммуникации ФРС с общественностью. Хотя он не обещал немедленного снижения ставок, он представил свой подход как дисциплинированный и основанный на данных. Сенатор Элизабет Уоррен обвинила администрацию в попытке установить лояльного председателя ФРС, предостерегая от политического вмешательства в монетарную политику. Эти обмены мнениями подчеркнули, насколько руководство центрального банка стало центром более широких политических баталий в преддверии промежуточных выборов в ноябре.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, следящих за динамикой биткоина, потенциальное назначение Кевина Уорша и связанное с этим ослабление политической неопределенности в США может стать позитивным фактором. Укрепление позиций биткоина на фоне институционального притока средств и ожиданий в отношении ФРС может способствовать дальнейшему росту. Однако следует помнить, что криптовалютный рынок остается высоко волатильным, и любые изменения в монетарной политике США могут оказать как положительное, так и отрицательное влияние на его динамику.

Майнерам следует учитывать, что стабильность и рост курса биткоина напрямую влияют на прибыльность их деятельности. В случае достижения биткоином отметки $90 000, рентабельность майнинга значительно возрастет, что может стимулировать инвестиции в новое оборудование и расширение мощностей. Однако важно также отслеживать изменения в энерготарифах и доступности оборудования, поскольку эти факторы являются ключевыми для поддержания конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.