Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Биткоин стал стратегическим активом для американской власти, особенно на фоне роста влияния России и Китая в криптоиндустрии.

В феврале 2024 года Россия стала вторым по величине центром майнинга Биткоина в мире, контролируя около 16% глобального хэшрейта. Это произошло благодаря дешёвой электроэнергии в регионах вроде Иркутской области, где промышленные тарифы составляют порядка 3-4 ₽ за кВт·ч. Теперь США рассматривают криптовалюту как инструмент геополитического влияния.

Кто, сколько, когда

Министр обороны США Пит Хегсет выступил перед Комитетом по вооружённым силам Палаты представителей 15 марта 2024 года. Он подтвердил, что Пентагон ведёт «засекреченные и продолжающиеся» проекты, связанные с Биткоином. Хегсет, известный сторонник цифровых активов, заявил: «Многие из наших усилий, будь то их поддержка или противодействие, являются засекреченными, но они дают нам значительные преимущества в различных сценариях».

Как это работает технически

Адмирал Сэмюэл Папаро-младший, глава Индо-Тихоокеанского командования США, подтвердил, что военные запустили полноценный нод Биткоина. «Мы не занимаемся майнингом, но используем его для мониторинга», — пояснил он. Это позволяет США отслеживать транзакции и анализировать активность в сети, что особенно важно в условиях использования криптовалют для обхода санкций.

Реакция конкурентов

Россия и Китай активно используют криптовалюты для урегулирования энергетических сделок и снижения зависимости от доллара. Китай, несмотря на запрет майнинга в 2021 году, всё ещё контролирует около 12% глобального хэшрейта через подпольные и офшорные операции. В редакции MinerWorld отмечают, что такая активность создаёт давление на США, вынуждая их интегрировать Биткоин в свою стратегию национальной безопасности.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров текущая ситуация открывает как риски, так и возможности. С одной стороны, усиление внимания США к криптовалютам может привести к ужесточению международного регулирования. С другой — рост спроса на майнинговые мощности в России, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, может увеличить доходность операций. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, текущая цена Биткоина в $77,413 делает майнинг привлекательным, несмотря на снижение на 40% с пика октября 2023 года.

Кроме того, российские майнеры должны учитывать требования ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», который регулирует их деятельность. Реестр майнеров ФНС уже включает более 150 компаний, что свидетельствует о постепенной легализации отрасли.