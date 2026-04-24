Биткоин демонстрирует лучший месячный рост за год на фоне притока USDT

Биткоин (BTC) находится на пути к завершению текущего месяца с наиболее значительным ростом за последний год. Этот позитивный тренд поддерживается существенным притоком стейблкоина Tether (USDT), объем которого увеличился на 5 миллиардов долларов США. Восстановление рынка происходит на фоне ослабления влияния геополитических рисков, которые, по мнению некоторых участников рынка, перестали быть доминирующим фактором для инвесторов.

Согласно данным, представленным аналитическими платформами, капитализация USDT, крупнейшего стейблкоина по рыночной стоимости, выросла на 5 миллиардов долларов за последние 30 дней. Этот рост свидетельствует о значительном увеличении покупательной способности на криптовалютном рынке. Исторически, приток стейблкоинов коррелирует с ростом цен на криптовалюты, поскольку они часто используются для покупки биткоина и альткоинов. Увеличение предложения USDT указывает на то, что инвесторы активно заводят фиатные средства на биржи, готовясь к новым инвестициям или уже осуществляя их.

Несмотря на сохраняющуюся геополитическую напряженность, особенно на Ближнем Востоке, криптовалютные рынки, наряду с традиционными фондовыми площадками, продемонстрировали устойчивость. Один из трейдеров отметил, что «рынки акций и криптовалют перестали обращать внимание» на заголовки, связанные с конфликтом в Иране, поскольку сезон отчетности компаний оказался сильнее негативных новостей. Это указывает на то, что фундаментальные экономические показатели и корпоративные доходы в настоящее время оказывают большее влияние на настроения инвесторов, чем внешнеполитические события.

Восстановление биткоина после недавней коррекции также связано с общим улучшением настроений на рынке. После значительного падения, вызванного опасениями по поводу инфляции и ужесточения монетарной политики, а также геополитическими факторами, актив демонстрирует признаки сильного отскока. Приток капитала через стейблкоины является одним из наиболее явных индикаторов возобновления интереса к рисковым активам, к которым относится и биткоин.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ и СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ текущая ситуация на рынке биткоина представляет собой возможность для переоценки своих портфелей. Рост BTC, подкрепленный притоком USDT, может указывать на продолжение бычьего тренда. Однако важно помнить о волатильности рынка и диверсифицировать риски. Увеличение ликвидности через стейблкоины также может способствовать более стабильному ценообразованию в среднесрочной перспективе.

Для майнеров, особенно после недавнего халвинга, рост цены биткоина является критически важным фактором для поддержания рентабельности. Увеличение стоимости добываемой криптовалюты компенсирует снижение вознаграждения за блок и растущие операционные расходы, такие как электроэнергия. В условиях повышенной конкуренции и постоянно меняющихся экономических условий, сильный ценовой импульс BTC позволяет майнерам сохранять конкурентоспособность и планировать дальнейшее расширение мощностей. Приток USDT косвенно подтверждает спрос на BTC, что является позитивным сигналом для всей майнинговой индустрии.