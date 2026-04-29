Магазин
LIVE
BTC $75,763 ▼ 1.65% ETH $2,247 ▼ 3.30% BNB $615.84 ▼ 1.62% SOL $82.96 ▼ 1.99% XRP $1.3700 ▼ 1.70% TON $1.3100 ▼ 0.62%
DeFi 1 мин

Андре Кронье: DeFi больше не соответствует своему названию

#BTC
Андре Кронье, основатель Yearn.finance, заявил, что децентрализованные финансы (DeFi) больше не соответствуют своему названию. Одновременно разработчики обсуждают внедрение circuit breakers — механизмов, которые могут временно остановить операции при аномальных оттоках средств.

Что произошло

Кронье отметил, что circuit breakers могут дать командам время для реагирования на нестандартные ситуации. Однако Майкл Егоров из Curve предупредил, что такие механизмы могут создать новые уязвимости, связанные с человеческим фактором.

Контекст и предыстория события

DeFi изначально позиционировалось как полностью децентрализованная экосистема, где пользователи могут взаимодействовать напрямую, без посредников. Однако с ростом популярности проекты стали внедрять элементы централизации, такие как circuit breakers, чтобы минимизировать риски.

Реакция рынка

Обсуждение circuit breakers вызвало оживлённую дискуссию в сообществе. Одни разработчики поддерживают идею, считая её необходимой для защиты пользователей, другие опасаются, что это подорвёт доверие к DeFi.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров и инвесторов внедрение circuit breakers может означать дополнительные риски. В случае остановки операций доходность майнинга может снизиться, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область, где тарифы составляют в среднем 3-5 ₽/кВт·ч. По нашим наблюдениям, это может привести к перераспределению мощностей в пользу более стабильных проектов.

В целом, дискуссия о circuit breakers подчёркивает необходимость более тщательного анализа рисков при инвестировании в DeFi-проекты, особенно с учётом текущего курса рубля около 90-95 ₽ за $1.

Частые вопросы

Что такое circuit breakers в DeFi?
Circuit breakers — это механизмы, которые временно останавливают операции при аномальных оттоках средств, чтобы дать командам время для реагирования.
Как это повлияет на российских майнеров?
Внедрение circuit breakers может снизить доходность майнинга, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область.
Каковы риски для инвесторов?
Основной риск — временная остановка операций, которая может привести к потерям, особенно при текущем курсе рубля около 90-95 ₽ за $1.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости