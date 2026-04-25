Криптоаналитики прогнозируют значительный рост XRP, указывая на потенциальное достижение $7. Они также предупреждают о возможных «ловушках» для инвесторов и связывают динамику рынка с политикой ФРС.

Прогнозы аналитиков по XRP и Bitcoin

Известный криптоаналитик RWA Investor высказал мнение, что трейдеры, играющие на понижение по XRP, оказались в такой же «ловушке», как и «медведи» по биткоину. Он представил дорожную карту для XRP, которая предусматривает достижение нового исторического максимума в $7.

В своем сообщении на платформе X (ранее Twitter) RWA Investor отметил, что динамика цен XRP и биткоина зеркально отражается с небольшим временным лагом. Аналитик прогнозирует скорый прорыв диапазона $1,50–$1,60 для XRP, после чего ожидается ралли до $2–$3.

После этого подъема RWA Investor предвидит еще одну значительную коррекцию, предшествующую началу «третьей волны» роста. Он охарактеризовал эту фазу как «памп и дамп», подчеркнув, что третья волна возникнет внезапно, вероятно, сразу после отката.

Аналитик также предупреждает о масштабной «медвежьей ловушке» после третьей волны. По его словам, это произойдет, чтобы «поиграть» с эмоциями инвесторов XRP в последний раз, прежде чем альткоин совершит рывок в диапазон $7. Он подчеркнул, что около 80% рынка движется психологией, и «медведям» необходимо почувствовать контроль перед крупным шорт-сквизом.

Хотя RWA Investor не назвал конкретных сроков достижения XRP уровня $7, в другом своем посте он указал, что катализатором ралли для альткоина станут снижение процентных ставок Федеральной резервной системой и количественное смягчение (QE). Аналитик заявил, что именно QE рынок ждал, а все остальное — это «шум или отвлечение». Он добавил, что цикл ужесточения завершен, и QE наступило. Стоит отметить, что ранее RWA Investor также прогнозировал рост биткоина до $140 000 и XRP до $7 по мере продвижения Закона CLARITY.

Ключевые уровни сопротивления и зависимость от биткоина

Другой криптоаналитик, CasiTrades, в своем сообщении на X указала на вероятность того, что XRP достигнет отметок $1,50–$1,53, пока биткоин приближается к $79 900. Ранее она отмечала, что XRP приближается к финальному сопротивлению и завершает «волну E» консолидации, при этом несколько подволн указывают на $1,53 как на ключевой уровень сопротивления.

CasiTrades ожидает еще несколько волн роста в диапазоне $1,50–$1,53, и этот сценарий остается в силе, пока цена не пробьет уровень поддержки $1,39. Аналитик подтвердила, что ценовое движение XRP будет зависеть от динамики биткоина. Она отметила, что движение BTC к сопротивлению $79 000, вероятно, совпадет с тестированием XRP этого ключевого уровня сопротивления.

Что это значит для инвесторов из РФ и СНГ?

Прогнозы аналитиков, указывающие на значительный рост XRP, могут быть интересны для инвесторов из России и СНГ, однако следует помнить о высокой волатильности крипторынка. Зависимость XRP от движения биткоина и макроэкономических факторов, таких как политика ФРС, подчеркивает необходимость комплексного анализа перед принятием инвестиционных решений. Важно учитывать, что такие прогнозы не являются гарантией будущих результатов, и рынок может развиваться по непредсказуемому сценарию.

Практическое замечание для майнеров

Данная новость напрямую не затрагивает сферу ASIC-майнинга или оборудования, поскольку XRP не является монетой, добываемой посредством Proof-of-Work. Однако общая динамика крипторынка, особенно движение биткоина, косвенно влияет на прибыльность майнинга. Рост цен на основные криптовалюты, как правило, стимулирует рост спроса на майнинговое оборудование и увеличивает доходы майнеров, в то время как падение цен может привести к снижению рентабельности.