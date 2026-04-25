Биткоин приближается к критической отметке в $79 694, преодоление которой исторически означало окончательный отрыв от предыдущего циклического минимума. Анализ данных показывает, что после 30%-го восстановления от локального дна, цена BTC никогда не возвращалась к этому минимуму.

Историческая закономерность: 30% восстановление

Биткоин демонстрирует устойчивый рост после февральского минимума около $61 300. В настоящее время актив приближается к статистическому порогу, который на протяжении многих рыночных циклов выступал в качестве нерушимой границы. Согласно историческим данным, каждый раз, когда цена биткоина восстанавливалась на 30% от циклического минимума, она продолжала движение к новым максимумам, не возвращаясь к предыдущему дну. Эта закономерность наблюдалась шесть раз из шести за более чем 13 лет истории рынка.

В начале февраля текущего года биткоин достиг годового минимума около $61 300 на фоне широкой распродажи как на криптовалютных, так и на традиционных рисковых рынках. Эта отметка стала последним значимым дном для текущего года, и криптовалюта успешно удерживалась выше неё, несмотря на многочисленные прогнозы аналитиков о возможном падении ниже $50 000.

Аналитик рынка Исайя Дуглас обратил внимание на эту уникальную закономерность восстановления биткоина. Его данные показывают, что после достижения 30%-го роста от циклического минимума, биткоин никогда не возвращался к повторному тестированию этой нижней точки.

Эта модель демонстрирует поразительную последовательность при анализе основных циклов биткоина. С ноября 2011 года по август 2024 года каждый крупный циклический минимум биткоина приводил к одному и тому же результату: как только цена поднималась на 30% выше дна, этот минимум окончательно оставался позади.

Примеры из истории и текущая ситуация

Первый зафиксированный случай произошел в ноябре 2011 года, когда биткоин достиг дна на уровне $2,01. Уровень восстановления в 30%, составляющий $2,61, был преодолён в феврале 2012 года, после чего биткоин достиг пика в $1 163, показав рост более чем на 57 000%. Эта закономерность сохранялась и в последующих циклах: после минимума в январе 2015 года ($152), после обвала в марте 2020 года ($3 858) и после минимума в июне 2022 года ($17 592). Даже минимум в ноябре 2022 года ($15 460), установленный после краха FTX, следовал той же траектории.

В текущем цикле биткоин приближается к этой же «точке невозврата». Основываясь на годовом минимуме в $61 303, 30%-е восстановление от этой цифры устанавливает уровень подтверждения на отметке $79 694.

На текущей неделе биткоин уже поднимался до $79 000, что всего на долю ниже уровня, который исторически отделял период неопределенности от фазы уверенного бычьего рынка. На момент подготовки материала биткоин торговался около $77 620, что соответствует примерно 28%-му восстановлению от февральского минимума. Для преодоления исторического порога требуется дополнительный рост всего на 2,7%.

«Каждый раз, когда биткоин восстанавливался на 30% от циклического минимума, он не возвращался к нему», — отмечает Исайя Дуглас.

Исторические данные приобретают дополнительный вес в контексте текущей рыночной структуры. Резервы биткоинов на биржах достигли новых минимумов, в то время как накопление крупными держателями (китами) за последние 30 дней достигло максимального месячного объема с 2013 года, при этом крупные адреса добавили около 270 000 BTC.

Что это значит для рынка и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ, эта историческая закономерность может служить важным индикатором. Если биткоин уверенно преодолеет отметку в $79 694, это может сигнализировать об окончательном формировании дна текущего цикла и подтверждении продолжения восходящего тренда. Это может укрепить уверенность в долгосрочных перспективах актива и снизить опасения относительно повторного тестирования февральских минимумов. Однако, как и всегда, прошлые результаты не гарантируют будущих, и рынок криптовалют остается волатильным.

Для майнеров, особенно в условиях нестабильности цен на электроэнергию и оборудования, подтверждение устойчивого восходящего тренда биткоина является позитивным сигналом. Уверенный рост цены BTC позволяет повысить рентабельность майнинга, компенсировать операционные расходы и инвестировать в новое, более эффективное оборудование. В случае преодоления указанного порога, майнерам стоит рассмотреть возможность увеличения мощностей или оптимизации стратегий продажи добытых монет, чтобы максимизировать прибыль в условиях потенциального бычьего рынка.