Квантовые прорывы не угрожают безопасности биткоина, считают эксперты

Недавние сообщения о значительном прорыве в области квантовых вычислений, якобы способном подорвать криптографическую защиту биткоина, были встречены со скептицизмом в экспертном сообществе. Утверждения об успешном подборе 15-битного ключа эллиптической кривой с использованием квантового компьютера оказались неверными, поскольку аналогичный результат легко достигается с помощью традиционного метода полного перебора. Это означает, что заявленное «квантовое преимущество» в данном случае отсутствует.

Первоначальные заявления о потенциальной угрозе для криптографии биткоина быстро распространились, вызвав опасения среди части пользователей. Однако аналитики оперативно указали на несостоятельность этих утверждений. Они подчеркнули, что продемонстрированные результаты не свидетельствуют о каком-либо измеримом превосходстве квантовых технологий над классическими в контексте взлома криптографических алгоритмов, используемых в блокчейне биткоина. По сути, достигнутый результат не имеет никакого отношения к реальному квантовому взлому.

Фундаментальная безопасность биткоина опирается на сложные криптографические алгоритмы, в частности, на эллиптические кривые для цифровых подписей (ECDSA) и хеш-функции SHA-256. Для того чтобы квантовый компьютер мог представлять реальную угрозу этим алгоритмам, он должен быть способен выполнять алгоритм Шора для взлома ECDSA или алгоритм Гровера для ускорения перебора хешей. Современные квантовые компьютеры далеки от такой мощности. Для взлома 256-битного ключа ECDSA потребуется квантовый компьютер с миллионами стабильных кубитов, способных поддерживать когерентность в течение длительного времени. Нынешние системы насчитывают лишь десятки или сотни кубитов, и их стабильность крайне ограничена.

Кроме того, даже если бы такой мощный квантовый компьютер появился, у сообщества биткоина было бы время для перехода на постквантовые криптографические алгоритмы. Исследования в этой области активно ведутся, и уже существуют перспективные решения, устойчивые к атакам квантовых компьютеров. Разработка и внедрение таких стандартов является приоритетом для многих криптографических организаций по всему миру.

«Это полная чушь, квантовую составляющую можно…» — так прокомментировал ситуацию один из аналитиков, указывая на отсутствие реального квантового эффекта в заявленном «прорыве».

Что это значит для пользователей из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ эта новость несет успокаивающий характер. Она подтверждает, что текущие инвестиции в биткоин и майнинговое оборудование остаются защищенными от гипотетических квантовых угроз в обозримом будущем. Нет никаких оснований для паники или срочного пересмотра стратегий, связанных с криптовалютами, из-за подобных заявлений. Безопасность ваших активов, будь то на аппаратных кошельках или в майнинговых пулах, по-прежнему обеспечивается надежной криптографией, которая не подвержена текущим «квантовым прорывам».