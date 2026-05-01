Сможет ли золото преодолеть ключевой уровень сопротивления и продолжить рост? Цена XAU подошла к важному рубежу, который определит её движение на ближайшие месяцы.

Триггер события

Золото торгуется около $4611, тестируя верхнюю границу нисходящего канала. Покупатели нацелены на краткосрочное движение к $4786 при успешном пробое сопротивления. В редакции MinerWorld отмечают, что текущая консолидация ниже 50-дневной скользящей средней стала самой продолжительной за последние три месяца.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

В январе 2024 года золото достигло исторического максимума на уровне $5598, после чего откатилось к уровню поддержки Фибоначчи 0.618 около $4376. Аналогичные коррекции наблюдались в марте 2023 года, когда цена XAU снижалась на 12% за месяц, и в июле 2022 года с падением на 15%.

Цифры, которые меняют картину

Текущая цена: $4611 (по курсу ЦБ РФ около 420 000 ₽ за тройскую унцию)

Цель пробоя: $4786 (+3.8%)

Уровень поддержки: $4376 (-5.1%)

Объём торгов за последние сутки: $12.3 млрд

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Успешный пробой уровня $4614 откроет путь к тестированию отметки $5131, что соответствует уровню Фибоначчи 0.236. Для российских инвесторов это может означать рост рублёвой стоимости золота до 470 000 ₽ за унцию при текущем курсе доллара около 90-95 ₽. В случае отката к поддержке $4376, цена XAU может вернуться к апрельским минимумам.

Структурный анализ сохраняет пространство для повторного тестирования предыдущего пика, но требует подтверждения пробоя на четырёхчасовом таймфрейме. Российские инвесторы могут рассмотреть увеличение доли золота в портфеле до 10-15%, учитывая его защитные свойства в условиях высокой волатильности рубля.