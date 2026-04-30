«Мы ожидаем, что законопроект будет рассмотрен в середи мая», — заявил представитель Конгресса США. Речь идет о проекте, который может существенно повлиять на регулирование криптовалют в стране.

Заявление и его автор

Законопроект о структуре крипторынка активно продвигается американскими законодателями. Основная цель документа — установить четкие правила для криптовалютных компаний и защитить интересы инвесторов. Однако процесс его принятия осложняется этическими спорами и связями с бывшим президентом Дональдом Трампом.

Технические или юридические детали

Проект предполагает создание единого регуляторного органа для криптовалют, который будет контролировать деятельность компаний и обеспечивать прозрачность операций. Также планируется введение лицензирования для криптобирж и ужесточение требований к AML (противодействие отмыванию денег).

Сравнение с прошлыми кейсами

В 2023 году аналогичные попытки регулирования крипторынка в США сталкивались с сопротивлением со стороны криптосообщества. Например, законопроект SEC был отклонен из-за недостаточной проработки вопросов защиты прав инвесторов. Новый проект пытается учесть прошлые ошибки.

Последствия для криптоиндустрии

Принятие законопроекта может привести к ужесточению регулирования криптовалютных операций в США. Это, в свою очередь, повлияет на глобальный рынок, включая Россию. По нашим наблюдениям, российские майнеры, работающие в Иркутской области с тарифами около 3-5 ₽/кВт·ч, могут столкнуться с дополнительными сложностями при выходе на международный рынок.

Курс ЦБ РФ на момент публикации составляет около 90-95 ₽ за $1, что также может повлиять на рентабельность операций российских криптокомпаний. В редакции MinerWorld отмечают, что принятие законопроекта в США может ускорить процесс легализации криптовалют в России через реестр ФНС.