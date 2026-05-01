Hana Financial TI запустила фреймворк для стейблкоина KRW на блокчейне XRP. Это может изменить правила игры в корейском банкинге и повлиять на глобальный рынок.

Крупнейший южнокорейский банк Hana Financial TI подтвердил запуск нового фреймворка для стейблкоина, привязанного к корейской воне (KRW), на блокчейне XRP. Это решение уже обрабатывает значительные объёмы транзакций, что делает его одним из ключевых событий в азиатском криптосегменте за последние месяцы.

Кто, сколько, когда

Hana Financial TI, дочерняя компания Hana Bank, начала тестирование фреймворка в марте 2024 года. За первые две недели через систему прошло более 1 миллиона транзакций на сумму свыше $100 млн. Основной акцент сделан на высоком уровне соответствия регуляторным требованиям, включая стандарты FATF и местного законодательства.

Как это работает технически

Фреймворк использует технологию Ripple (XRP Ledger) для выпуска и управления стейблкоином KRW. Каждая монета обеспечена фиатной валютой в соотношении 1:1, хранящейся на счетах Hana Bank. Система поддерживает мгновенные транзакции с комиссией менее $0.01 и обеспечивает полную прозрачность через публичный реестр.

Реакция конкурентов

Другие южнокорейские банки, включая KB Kookmin и Shinhan Bank, уже объявили о планах запустить собственные стейблкоины. Однако их решения пока находятся на стадии разработки. В редакции MinerWorld отмечают, что это может спровоцировать волну конкуренции в азиатском регионе, аналогичную ситуации с USDT и USDC в Северной Америке.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских инвесторов это событие может открыть новые возможности для диверсификации портфеля. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, стейблкоин KRW может стать альтернативой USDT в условиях санкционного давления. Кроме того, развитие подобных решений может стимулировать российские банки к внедрению собственных стейблкоинов, что соответствует положениям ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах».