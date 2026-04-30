Слухи о возможной заморозке банковских вкладов россиян в 2026 году вызвали панику в соцсетях. Аналитики объяснили, насколько реальны такие сценарии.

В конце апреля 2026 года в российских соцсетях и Telegram-каналах начали распространяться слухи о возможной заморозке банковских вкладов граждан. Поводом стали заявления главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной и министра финансов Антона Силуанова, сделанные с разницей в один день.

Что произошло

28 апреля Набиуллина заявила, что российские сбережения стали «практически единственным источником финансирования экономики». На следующий день Силуанов призвал граждан не держать деньги «под подушкой», а вкладывать их в депозиты, акции и облигации. Эти высказывания вызвали волну панических интерпретаций.

Контекст и предыстория события

С 2022 года российские компании лишились доступа к зарубежным кредитам из-за санкций. В результате основным источником финансирования экономики стали внутренние сбережения граждан. По данным ЦБ, на апрель 2026 года объём средств на банковских счетах россиян превысил 50 трлн рублей (по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1).

Реакция рынка

Слухи о возможной заморозке вкладов вызвали краткосрочный рост спроса на криптовалюты. Объёмы торгов BTC на российских биржах увеличились на 15% за неделю. Однако аналитики считают, что это временная реакция.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

В редакции MinerWorld отмечают, что вероятность заморозки вкладов крайне низка. Однако российским майнерам стоит диверсифицировать активы, учитывая ограничения ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах». В Иркутской области, где промышленный тариф на электроэнергию составляет в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, многие майнинговые компании уже перевели часть капитала в криптовалюты.

Эксперты рекомендуют не поддаваться панике и продолжать инвестировать в проверенные инструменты, включая криптовалюты и традиционные активы.