Магазин
LIVE
BTC $78,544 ▼ 0.93% ETH $2,338 ▼ 2.99% BNB $639.32 ▼ 1.62% SOL $86.25 ▼ 2.33% XRP $1.4300 ▼ 1.59% TON $1.3200 ▼ 3.87%
Регулирование 1 мин

В США предложен законопроект о судебных ордерах на ИИ-слежку

В Палате представителей США внесли законопроект, обязывающий правительство получать судебные ордера для использования систем искусственного интеллекта в целях наблюдения, что может закрыть лазейки для сбора данных без санкции.

В США предложен законопроект о судебных ордерах на ИИ-слежку

Члены Палаты представителей США, Томас Масси и Лорен Боберт, представили новый законопроект под названием «Закон об ответственности за наблюдение» (Surveillance Accountability Act). Инициатива направлена на устранение правовых пробелов, которые в настоящее время позволяют государственным структурам получать доступ к персональным данным американских граждан без соответствующего судебного ордера. Это предложение является ответом на растущие опасения по поводу использования передовых технологий, в частности искусственного интеллекта, для массового наблюдения.

Основная цель законопроекта — обеспечить, чтобы любые формы наблюдения, осуществляемые с помощью систем искусственного интеллекта, подпадали под действие Четвертой поправки к Конституции США, которая защищает граждан от необоснованных обысков и арестов. В текущей правовой практике существуют лазейки, позволяющие правительственным агентствам обходить требования о получении ордера, особенно когда речь идет о сборе и анализе больших объемов данных, получаемых из различных источников. Законопроект Масси и Боберт стремится закрыть эти лазейки, требуя от властей получения судебного разрешения перед развертыванием или использованием ИИ-систем для сбора информации о гражданах.

В последние годы технологии искусственного интеллекта достигли значительного прогресса, что открывает новые возможности для государственного надзора. Системы распознавания лиц, анализа поведения, прогнозирования и обработки естественного языка могут быть использованы для мониторинга активности граждан в интернете, социальных сетях, а также в публичных местах. Сторонники законопроекта утверждают, что без строгих правовых ограничений такие технологии могут привести к массовому нарушению частной жизни и гражданских свобод. Они подчеркивают, что существующие законы не были разработаны с учетом возможностей ИИ и требуют обновления для защиты конституционных прав в цифровую эпоху.

Предложенный закон также затрагивает вопросы прозрачности и подотчетности. Он может потребовать от правительственных агентств раскрывать информацию о том, какие ИИ-системы они используют для наблюдения, как эти системы работают и какие гарантии предусмотрены для защиты данных граждан. Это позволит общественности и Конгрессу осуществлять более эффективный надзор за деятельностью спецслужб и правоохранительных органов. Обсуждение законопроекта, вероятно, вызовет широкие дебаты о балансе между национальной безопасностью и правами на частную жизнь, а также о роли технологий в современном обществе.

Что это значит для граждан РФ и СНГ?

Хотя данный законопроект напрямую касается законодательства США, он отражает глобальные тенденции в регулировании технологий искусственного интеллекта и защиты данных. В России и странах СНГ также активно обсуждаются вопросы использования ИИ в государственных структурах и правоохранительных органах. Инициатива американских конгрессменов может послужить прецедентом или ориентиром для разработки аналогичных правовых рамок в других юрисдикциях, включая регулирование использования ИИ для наблюдения. Для граждан это означает потенциальное усиление внимания к защите персональных данных и прав на частную жизнь в контексте развития цифровых технологий и систем искусственного интеллекта в их странах.

Частые вопросы

Что представляет собой предложенный законопроект в США?
Законопроект «Закон об ответственности за наблюдение» обязывает правительственные структуры США получать судебные ордера для использования систем искусственного интеллекта в целях наблюдения, устраняя существующие правовые лазейки для сбора данных без санкции.
Почему этот законопроект важен для защиты прав граждан?
Он направлен на защиту конституционных прав граждан на частную жизнь от необоснованного наблюдения с использованием ИИ, обеспечивая, чтобы передовые технологии не использовались для массового сбора данных без судебного контроля.
Какое значение это имеет для регулирования ИИ в России и СНГ?
Хотя законопроект американский, он отражает глобальные тенденции в регулировании ИИ и защите данных, что может повлиять на разработку аналогичных правовых рамок и усиление внимания к приватности в России и странах СНГ.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

