В Палате представителей США внесли законопроект, обязывающий правительство получать судебные ордера для использования систем искусственного интеллекта в целях наблюдения, что может закрыть лазейки для сбора данных без санкции.

Члены Палаты представителей США, Томас Масси и Лорен Боберт, представили новый законопроект под названием «Закон об ответственности за наблюдение» (Surveillance Accountability Act). Инициатива направлена на устранение правовых пробелов, которые в настоящее время позволяют государственным структурам получать доступ к персональным данным американских граждан без соответствующего судебного ордера. Это предложение является ответом на растущие опасения по поводу использования передовых технологий, в частности искусственного интеллекта, для массового наблюдения.

Основная цель законопроекта — обеспечить, чтобы любые формы наблюдения, осуществляемые с помощью систем искусственного интеллекта, подпадали под действие Четвертой поправки к Конституции США, которая защищает граждан от необоснованных обысков и арестов. В текущей правовой практике существуют лазейки, позволяющие правительственным агентствам обходить требования о получении ордера, особенно когда речь идет о сборе и анализе больших объемов данных, получаемых из различных источников. Законопроект Масси и Боберт стремится закрыть эти лазейки, требуя от властей получения судебного разрешения перед развертыванием или использованием ИИ-систем для сбора информации о гражданах.

В последние годы технологии искусственного интеллекта достигли значительного прогресса, что открывает новые возможности для государственного надзора. Системы распознавания лиц, анализа поведения, прогнозирования и обработки естественного языка могут быть использованы для мониторинга активности граждан в интернете, социальных сетях, а также в публичных местах. Сторонники законопроекта утверждают, что без строгих правовых ограничений такие технологии могут привести к массовому нарушению частной жизни и гражданских свобод. Они подчеркивают, что существующие законы не были разработаны с учетом возможностей ИИ и требуют обновления для защиты конституционных прав в цифровую эпоху.

Предложенный закон также затрагивает вопросы прозрачности и подотчетности. Он может потребовать от правительственных агентств раскрывать информацию о том, какие ИИ-системы они используют для наблюдения, как эти системы работают и какие гарантии предусмотрены для защиты данных граждан. Это позволит общественности и Конгрессу осуществлять более эффективный надзор за деятельностью спецслужб и правоохранительных органов. Обсуждение законопроекта, вероятно, вызовет широкие дебаты о балансе между национальной безопасностью и правами на частную жизнь, а также о роли технологий в современном обществе.

Что это значит для граждан РФ и СНГ?

Хотя данный законопроект напрямую касается законодательства США, он отражает глобальные тенденции в регулировании технологий искусственного интеллекта и защиты данных. В России и странах СНГ также активно обсуждаются вопросы использования ИИ в государственных структурах и правоохранительных органах. Инициатива американских конгрессменов может послужить прецедентом или ориентиром для разработки аналогичных правовых рамок в других юрисдикциях, включая регулирование использования ИИ для наблюдения. Для граждан это означает потенциальное усиление внимания к защите персональных данных и прав на частную жизнь в контексте развития цифровых технологий и систем искусственного интеллекта в их странах.