Сенатор Элизабет Уоррен выступила с резкой критикой в адрес криптокомпании World Liberty Financial, управляемой членами семьи Трампа. Поводом послужили сообщения о партнерстве World Liberty Financial с блокчейн-проектом AB, который, как утверждается, имеет связи с криминальным синдикатом, находящимся под санкциями США. Этот инцидент, освещенный The Wall Street Journal, стал новым витком в политической борьбе, где криптовалюты используются как инструмент для атак на Дональда Трампа и его соратников в преддверии ноябрьских выборов в США.

Кто, сколько, когда

Критика сенатора Уоррен последовала за отчетом The Wall Street Journal, где говорилось, что двое мужчин, связанных с проектом AB, были включены в санкционные списки администрацией Трампа за предполагаемые связи с Prince Group. Prince Group обвиняется в организации мошеннических криптосхем и операциях по торговле людьми, базирующихся в Камбодже. Проект World Liberty Financial был запущен в 2024 году и основан сыновьями Дональда Трампа, а также сыновьями девелопера Стива Уиткоффа, который является спецпосланником Белого дома на Ближнем Востоке. В ноябре 2023 года AB объявила о сотрудничестве с World Liberty Financial, предполагавшем развертывание стейблкоина USD1 на блокчейне AB Chain. При этом представители World Liberty Financial заявили, что не имели никаких связей с подсанкционными лицами и не знали о планах строительства курорта, когда заключали соглашение с AB. Юристы World Liberty Financial также подчеркнули, что их взаимодействие с AB было «ограниченной неэксклюзивной технологической интеграцией», а не полноценным партнерством.

Как это работает технически

Сотрудничество между World Liberty Financial и AB предполагало использование блокчейна AB Chain для развертывания стейблкоина USD1. Это стандартная практика в криптоиндустрии, когда один проект использует инфраструктуру другого для расширения своих возможностей или охвата аудитории. В данном случае, World Liberty Financial планировала задействовать технологию AB для своего стейблкоина. Однако, как выяснилось, контролирующий акционер и генеральный менеджер одного из проектов AB — блокчейн-курорта в Восточном Тиморе — были связаны с лицами, находящимися под санкциями США из-за предполагаемых связей с Prince Group. Представитель AB сообщил The Wall Street Journal, что их соглашение с World Liberty Financial не касалось подсанкционных лиц, поскольку планируемый курорт являлся независимым юридическим лицом. AB расторгла предварительное соглашение с этим проектом после объявления санкций США. Это демонстрирует, как даже технологические интеграции могут быть омрачены репутационными рисками, связанными с партнерами и их прошлыми связями.

Реакция конкурентов

Комментарии сенатора Уоррен подчеркивают растущее использование криптовалютной тематики в политической борьбе в США. В мае 2024 года ситуация была иной: тогда Дональд Трамп активно позиционировал себя как сторонник криптоиндустрии, обещая поддержку майнерам и выступая против чрезмерного регулирования. Это привлекло значительные пожертвования от криптосообщества, которые, по данным Follow The Crypto, превысили 319 миллионов долларов на выборы 2026 года. Однако текущий инцидент с World Liberty Financial дает политическим оппонентам Трампа новый повод для критики. Они используют его для демонстрации потенциальных рисков, связанных с отсутствием должного регулирования и недостаточной проверкой партнеров в криптопространстве. Это создает прецедент, когда даже косвенные связи с сомнительными структурами могут быть использованы для дискредитации политических фигур. Подобные инциденты усиливают давление на законодателей, требуя более строгого подхода к регулированию цифровых активов, что может повлиять на всю индустрию.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров и инвесторов этот инцидент служит напоминанием о важности тщательной проверки партнеров и соблюдения регуляторных норм, даже если речь идет о международных проектах. В России, где курс рубля к доллару на момент события составлял около 90-95 ₽ за $1, вопросы легализации и прозрачности криптоактивов приобретают особое значение. Например, ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» и 115-ФЗ устанавливают рамки для оборота ЦФА и противодействия отмыванию доходов. Хотя прямых связей с российским рынком нет, репутационные риски, связанные с участием в проектах с сомнительной репутацией, могут косвенно затронуть и российских участников. В редакции MinerWorld отмечают, что усиление глобального контроля за криптоактивами неизбежно приведет к ужесточению требований к KYC/AML и для российских компаний, работающих на международных рынках, что может увеличить операционные издержки на 5-7% в ближайшие полгода. Наличие прозрачной структуры и отсутствие связей с подсанкционными лицами критически важны для сохранения доступа к международным площадкам и финансовым инструментам. Российские промышленные майнеры, особенно в регионах с дешевой электроэнергией, таких как Иркутская область или Красноярский край, где тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, активно стремятся к легализации через реестр майнеров ФНС. Подобные международные скандалы могут усилить давление на российские регуляторы, подталкивая их к более жестким мерам контроля, что потенциально может повлиять на условия хостинга и доступ к комплектующим для майнинга.

Итог

Скандал вокруг World Liberty Financial и его связей с проектом AB, имеющим отношение к подсанкционным структурам, стал значимым событием как в политическом, так и в криптоиндустриальном контексте. Он подчеркивает растущую взаимосвязь между политикой и миром цифровых активов, где любая репутационная осечка может быть использована для дискредитации. Для криптоиндустрии это сигнал о необходимости усиления due diligence и прозрачности, особенно при заключении партнерств. Для политиков это новый инструмент для атак на оппонентов. В конечном итоге, подобные инциденты способствуют формированию более строгого регуляторного ландшафта, что, с одной стороны, может замедлить инновации, но с другой — повысить доверие к индустрии в долгосрочной перспективе.