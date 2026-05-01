Триггер события

Компания Exodus Movement (NYSE American: EXOD), известная своим криптокошельком, объявила о многолетнем партнерстве с Ultimate Fighting Championship (UFC) и запуске новой платежной системы Exodus Pay. Заявление прозвучало на саммите Exodus в Омахе, штат Небраска, из уст соучредителя и генерального директора JP Richardson. С 1 июня 2024 года Exodus становится официальным платежным партнером UFC. Брендинг Exodus появится на мероприятиях UFC, включая трансляции и активации на площадках, начиная с события «Freedom 250» на лужайке Белого дома, приуроченного к 250-летию США. Richardson подчеркнул, что сделка направлена на повышение узнаваемости бренда и укрепление доверия, охватывая целевую аудиторию в 700 миллионов фанатов UFC в 165 странах, которую он охарактеризовал как «крипто-любопытную, молодую и цифровую». В тот же день главный продуктовый директор Айн Сонайен представил Exodus Pay, позиционируя компанию как «операционную систему для денег», а не просто кошелек. Exodus Pay позволяет пользователям пополнять счет через Apple Pay, банковские переводы или существующие криптоактивы, тратить средства везде, где принимается Visa, и осуществлять бесплатные P2P-переводы по номеру телефона, даже получателям без установленного приложения. Ключевой особенностью является самокастодиальность: средства остаются на устройстве пользователя, а не на балансе Exodus.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Партнерство Exodus с UFC не является первым случаем интеграции криптовалютных компаний в крупный спорт, но имеет свои особенности. В 2021 году Crypto.com заключила многомиллионный контракт с UFC, став глобальным партнером по криптовалютам. Тогда акцент делался на размещении логотипа на экипировке бойцов и создании NFT-коллекций. Позднее, в 2022 году, FTX приобрела права на название арены в Майами, став FTX Arena, что было частью агрессивной маркетинговой стратегии, направленной на массовое привлечение пользователей. Однако крах FTX в конце 2022 года показал риски такой стратегии и подорвал доверие к отрасли. В отличие от этих кейсов, Exodus позиционирует себя не просто как спонсора, а как «официального платежного партнера», что подразумевает более глубокую интеграцию и акцент на функциональности, а не только на узнаваемости. Фокус на самокастодиальности в Exodus Pay также отличает его от многих централизованных криптобирж, которые активно спонсировали спорт в прошлом. В 2023-2024 годах наблюдается сдвиг в сторону более осторожных и функциональных партнерств, где компании стремятся не просто «засветиться», а предложить реальные продукты. Например, некоторые блокчейн-проекты заключали соглашения с киберспортивными командами, предлагая интеграцию NFT и токенов в игровую экономику. Российские компании, такие как «Лаборатория Касперского», также активно спонсируют спорт, но пока без прямой интеграции криптоплатежей. Однако, по нашей оценке, в ближайшие 12 месяцев мы увидим не менее трех крупных партнерств российских спортивных лиг с блокчейн-проектами, ориентированными на фан-токены и NFT.

Цифры, которые меняют картину

Масштаб сделки Exodus и UFC впечатляет. UFC заявляет о 700 миллионах фанатов в 165 странах, что обеспечивает беспрецедентный охват для криптокомпании. Многолетний контракт, детали которого не раскрываются, вероятно, оценивается в десятки миллионов долларов. Для сравнения, контракт Crypto.com с UFC в 2021 году оценивался в $175 миллионов на 10 лет. Запуск Exodus Pay происходит на фоне роста рынка стейблкоинов, который ранее в 2024 году превысил $300 миллиардов в обращении. Exodus Pay позиционируется как один из первых потребительских продуктов, использующих эту инфраструктуру. Финансовый директор Джеймс Гернецке назвал Exodus Pay «повторяющимся, масштабируемым и полностью нашим» после рекордных доходов в четвертом квартале, что указывает на изменение бизнес-модели. Exodus Pay будет зарабатывать на остатках стейблкоинов, межбанковских комиссиях по картам, конвертации валют и комиссиях за пополнение счета. Самокастодиальная архитектура Exodus Pay, где приватные ключи хранятся на устройстве пользователя, снижает риски для компании в условиях ужесточения регулирования, такого как закон GENIUS Act в США, который может повлиять на централизованные платежные сервисы. Для российского пользователя, работающего с криптоактивами, это означает потенциальное расширение возможностей для международных платежей, особенно учитывая ограничения традиционных банковских систем. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, возможность использовать стейблкоины для повседневных трат через Visa-карту может быть привлекательной альтернативой для тех, кто получает доход в криптовалюте или хранит сбережения в долларах.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Запуск Exodus Pay и партнерство с UFC могут значительно изменить ландшафт криптоплатежей и восприятие криптокошельков. В ближайшие 3-6 месяцев можно ожидать несколько ключевых изменений. Во-первых, Exodus, вероятно, привлечет новую волну пользователей, особенно из числа «крипто-любопытной» аудитории UFC, которая ранее не была активно вовлечена в криптопространство. Это может привести к росту числа загрузок приложения и увеличению объемов транзакций через Exodus Pay. Во-вторых, акцент на самокастодиальности и позиционирование Exodus как «операционной системы для денег» может стимулировать других разработчиков кошельков пересмотреть свои стратегии, предлагая более комплексные финансовые решения, а не только хранение активов. Это может привести к усилению конкуренции в сегменте децентрализованных платежных систем. В-третьих, успешная интеграция Exodus Pay с Visa может послужить прецедентом для других криптопроектов, открывая новые возможности для использования стейблкоинов в повседневных расходах. Это особенно актуально для российского рынка, где промышленные майнинг-площадки, например, в Иркутской области с тарифами 3-5 ₽/кВт·ч, генерируют значительные объемы криптовалюты. Возможность конвертировать эту криптовалюту в стейблкоины и тратить их через платежные системы, минуя традиционные банковские каналы, может стать важным фактором для оптимизации финансовых потоков. В России, где регулирование криптоактивов, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», все еще развивается, появление таких международных платежных решений может подтолкнуть к более четкому определению статуса криптоплатежей. Для российского майнера или инвестора это может означать упрощение расчетов и снижение зависимости от волатильности рубля, а также потенциальное влияние на налогообложение (НДФЛ 13%/15% при выводе в фиат).

Вывод

Партнерство Exodus с UFC и запуск Exodus Pay представляют собой значительный шаг в эволюции криптокошельков от простых хранилищ активов к полноценным финансовым платформам. Фокус на самокастодиальности, широком охвате аудитории через спортивное спонсорство и интеграции с традиционными платежными системами, такими как Visa, указывает на стремление Exodus к массовому принятию. Это событие может изменить ожидания пользователей от криптокошельков, стимулируя развитие более комплексных и функциональных решений в отрасли. Для российского рынка это открывает новые перспективы в области международных платежей и использования криптовалют в повседневной жизни, особенно для тех, кто активно участвует в майнинге или инвестициях в цифровые активы.