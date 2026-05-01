UFC и Exodus: криптокошелек становится платежной системой

Exodus Movement объявила о многолетнем партнерстве с UFC и запуске платежной системы Exodus Pay. Это событие меняет представление о криптокошельках, превращая их в полноценные финансовые платформы.

Триггер события

Компания Exodus Movement (NYSE American: EXOD), известная своим криптокошельком, объявила о многолетнем партнерстве с Ultimate Fighting Championship (UFC) и запуске новой платежной системы Exodus Pay. Заявление прозвучало на саммите Exodus в Омахе, штат Небраска, из уст соучредителя и генерального директора JP Richardson. С 1 июня 2024 года Exodus становится официальным платежным партнером UFC. Брендинг Exodus появится на мероприятиях UFC, включая трансляции и активации на площадках, начиная с события «Freedom 250» на лужайке Белого дома, приуроченного к 250-летию США. Richardson подчеркнул, что сделка направлена на повышение узнаваемости бренда и укрепление доверия, охватывая целевую аудиторию в 700 миллионов фанатов UFC в 165 странах, которую он охарактеризовал как «крипто-любопытную, молодую и цифровую». В тот же день главный продуктовый директор Айн Сонайен представил Exodus Pay, позиционируя компанию как «операционную систему для денег», а не просто кошелек. Exodus Pay позволяет пользователям пополнять счет через Apple Pay, банковские переводы или существующие криптоактивы, тратить средства везде, где принимается Visa, и осуществлять бесплатные P2P-переводы по номеру телефона, даже получателям без установленного приложения. Ключевой особенностью является самокастодиальность: средства остаются на устройстве пользователя, а не на балансе Exodus.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Партнерство Exodus с UFC не является первым случаем интеграции криптовалютных компаний в крупный спорт, но имеет свои особенности. В 2021 году Crypto.com заключила многомиллионный контракт с UFC, став глобальным партнером по криптовалютам. Тогда акцент делался на размещении логотипа на экипировке бойцов и создании NFT-коллекций. Позднее, в 2022 году, FTX приобрела права на название арены в Майами, став FTX Arena, что было частью агрессивной маркетинговой стратегии, направленной на массовое привлечение пользователей. Однако крах FTX в конце 2022 года показал риски такой стратегии и подорвал доверие к отрасли. В отличие от этих кейсов, Exodus позиционирует себя не просто как спонсора, а как «официального платежного партнера», что подразумевает более глубокую интеграцию и акцент на функциональности, а не только на узнаваемости. Фокус на самокастодиальности в Exodus Pay также отличает его от многих централизованных криптобирж, которые активно спонсировали спорт в прошлом. В 2023-2024 годах наблюдается сдвиг в сторону более осторожных и функциональных партнерств, где компании стремятся не просто «засветиться», а предложить реальные продукты. Например, некоторые блокчейн-проекты заключали соглашения с киберспортивными командами, предлагая интеграцию NFT и токенов в игровую экономику. Российские компании, такие как «Лаборатория Касперского», также активно спонсируют спорт, но пока без прямой интеграции криптоплатежей. Однако, по нашей оценке, в ближайшие 12 месяцев мы увидим не менее трех крупных партнерств российских спортивных лиг с блокчейн-проектами, ориентированными на фан-токены и NFT.

Цифры, которые меняют картину

Масштаб сделки Exodus и UFC впечатляет. UFC заявляет о 700 миллионах фанатов в 165 странах, что обеспечивает беспрецедентный охват для криптокомпании. Многолетний контракт, детали которого не раскрываются, вероятно, оценивается в десятки миллионов долларов. Для сравнения, контракт Crypto.com с UFC в 2021 году оценивался в $175 миллионов на 10 лет. Запуск Exodus Pay происходит на фоне роста рынка стейблкоинов, который ранее в 2024 году превысил $300 миллиардов в обращении. Exodus Pay позиционируется как один из первых потребительских продуктов, использующих эту инфраструктуру. Финансовый директор Джеймс Гернецке назвал Exodus Pay «повторяющимся, масштабируемым и полностью нашим» после рекордных доходов в четвертом квартале, что указывает на изменение бизнес-модели. Exodus Pay будет зарабатывать на остатках стейблкоинов, межбанковских комиссиях по картам, конвертации валют и комиссиях за пополнение счета. Самокастодиальная архитектура Exodus Pay, где приватные ключи хранятся на устройстве пользователя, снижает риски для компании в условиях ужесточения регулирования, такого как закон GENIUS Act в США, который может повлиять на централизованные платежные сервисы. Для российского пользователя, работающего с криптоактивами, это означает потенциальное расширение возможностей для международных платежей, особенно учитывая ограничения традиционных банковских систем. При курсе ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, возможность использовать стейблкоины для повседневных трат через Visa-карту может быть привлекательной альтернативой для тех, кто получает доход в криптовалюте или хранит сбережения в долларах.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Запуск Exodus Pay и партнерство с UFC могут значительно изменить ландшафт криптоплатежей и восприятие криптокошельков. В ближайшие 3-6 месяцев можно ожидать несколько ключевых изменений. Во-первых, Exodus, вероятно, привлечет новую волну пользователей, особенно из числа «крипто-любопытной» аудитории UFC, которая ранее не была активно вовлечена в криптопространство. Это может привести к росту числа загрузок приложения и увеличению объемов транзакций через Exodus Pay. Во-вторых, акцент на самокастодиальности и позиционирование Exodus как «операционной системы для денег» может стимулировать других разработчиков кошельков пересмотреть свои стратегии, предлагая более комплексные финансовые решения, а не только хранение активов. Это может привести к усилению конкуренции в сегменте децентрализованных платежных систем. В-третьих, успешная интеграция Exodus Pay с Visa может послужить прецедентом для других криптопроектов, открывая новые возможности для использования стейблкоинов в повседневных расходах. Это особенно актуально для российского рынка, где промышленные майнинг-площадки, например, в Иркутской области с тарифами 3-5 ₽/кВт·ч, генерируют значительные объемы криптовалюты. Возможность конвертировать эту криптовалюту в стейблкоины и тратить их через платежные системы, минуя традиционные банковские каналы, может стать важным фактором для оптимизации финансовых потоков. В России, где регулирование криптоактивов, согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», все еще развивается, появление таких международных платежных решений может подтолкнуть к более четкому определению статуса криптоплатежей. Для российского майнера или инвестора это может означать упрощение расчетов и снижение зависимости от волатильности рубля, а также потенциальное влияние на налогообложение (НДФЛ 13%/15% при выводе в фиат).

Вывод

Партнерство Exodus с UFC и запуск Exodus Pay представляют собой значительный шаг в эволюции криптокошельков от простых хранилищ активов к полноценным финансовым платформам. Фокус на самокастодиальности, широком охвате аудитории через спортивное спонсорство и интеграции с традиционными платежными системами, такими как Visa, указывает на стремление Exodus к массовому принятию. Это событие может изменить ожидания пользователей от криптокошельков, стимулируя развитие более комплексных и функциональных решений в отрасли. Для российского рынка это открывает новые перспективы в области международных платежей и использования криптовалют в повседневной жизни, особенно для тех, кто активно участвует в майнинге или инвестициях в цифровые активы.

Частые вопросы

Как партнерство Exodus с UFC повлияет на российских пользователей?
Для российских пользователей это партнерство может означать расширение возможностей для международных криптоплатежей. Если Exodus Pay получит широкое распространение, это может упростить использование стейблкоинов для повседневных трат через карты Visa, что особенно актуально в условиях ограничений традиционных банковских систем и при получении дохода в криптовалюте.
Что такое Exodus Pay и чем он отличается от обычного криптокошелька?
Exodus Pay — это платежная система, которая позиционируется как «операционная система для денег», а не просто кошелек. Она позволяет пополнять счет через традиционные методы (Apple Pay, банковские переводы) или криптоактивы, тратить средства везде, где принимается Visa, и осуществлять P2P-переводы. Ключевое отличие — самокастодиальность: приватные ключи хранятся на устройстве пользователя, что обеспечивает полный контроль над средствами.
Какие финансовые выгоды Exodus ожидает от запуска Exodus Pay?
Exodus планирует получать доход от остатков стейблкоинов пользователей, межбанковских комиссий по картам Visa, комиссий за конвертацию валют и пополнение счета. Компания рассматривает Exodus Pay как новую бизнес-модель, ориентированную на масштабируемые и повторяющиеся доходы, а не как разовый выпуск функции.

