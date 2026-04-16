Убытки от взлома моста Polkadot-Ethereum оказались в 10 раз выше заявленных

Команда Hyperbridge признала, что убытки от взлома моста Polkadot-Ethereum составили $2,5 млн, что в 10 раз больше первоначальных оценок.

Команда Hyperbridge, разрабатывающая мост между блокчейнами Polkadot и Ethereum, признала, что реальные убытки от недавнего взлома оказались значительно выше первоначальных оценок. Согласно официальному заявлению, общий ущерб составил около $2,5 млн, что в 10 раз превышает сумму, озвученную ранее.

Инцидент произошёл на прошлой неделе, когда злоумышленники воспользовались уязвимостью в протоколе моста. Первоначально команда Hyperbridge оценила потери в $250 тыс., однако более тщательный анализ ситуации показал, что масштаб ущерба был существенно недооценён.

Мост Polkadot-Ethereum, известный как Hyperbridge, был разработан для обеспечения взаимодействия между двумя крупнейшими блокчейн-экосистемами. Его взлом стал ещё одним напоминанием о рисках, связанных с использованием кросс-цепочных решений. Несмотря на то, что команда оперативно устранила уязвимость, инцидент вызвал обеспокоенность среди пользователей и инвесторов.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Во-первых, данный случай подчёркивает важность тщательной проверки безопасности при использовании кросс-цепочных мостов. Во-вторых, он может повлиять на доверие к подобным решениям в регионе, где интерес к децентрализованным технологиям продолжает расти. Пользователям рекомендуется внимательно изучать отчёты о безопасности перед использованием таких сервисов.

Частые вопросы

Каковы реальные убытки от взлома моста Polkadot-Ethereum?
Реальные убытки составили $2,5 млн, что в 10 раз больше первоначальной оценки в $250 тыс.
Какие последствия имеет этот инцидент?
Взлом подчеркивает риски использования кросс-цепочных мостов и может повлиять на доверие пользователей к подобным решениям.
Что делать пользователям после этого взлома?
Пользователям рекомендуется внимательно изучать отчёты о безопасности перед использованием кросс-цепочных мостов и выбирать проверенные решения.

