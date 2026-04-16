Morgan Stanley: Криптовалюты становятся частью повседневной деятельности банка

Эми Олденбург, руководитель отдела цифровых активов в инвестиционном банке Morgan Stanley, подчеркнула, что криптовалюты стремительно превращаются в неотъемлемую составляющую ежедневных операций финансового учреждения. Это свидетельствует о глубокой интеграции цифровых активов в традиционную банковскую систему и растущем интересе со стороны клиентов.

По словам Олденбург, спрос на криптовалютные продукты со стороны клиентов Morgan Stanley распределяется между двумя основными направлениями. С одной стороны, значительная часть инвесторов проявляет интерес к прямому владению криптовалютами, стремясь к непосредственной экспозиции на этот класс активов. С другой стороны, наблюдается устойчивый спрос на биржевые фонды (ETF), связанные с криптовалютами, которые предлагают более регулируемый и привычный для традиционных инвесторов способ получения доступа к рынку цифровых активов.

Такое расслоение спроса вынуждает крупные финансовые институты, включая Morgan Stanley, разрабатывать и предлагать комплексные решения, способные удовлетворить обе категории клиентов. Это означает, что банки активно работают над созданием инфраструктуры и продуктов как для прямого инвестирования в криптовалюты, так и для предложений, основанных на ETF. Эта стратегия позволяет охватить широкий спектр инвесторов, от тех, кто ищет максимальную гибкость и контроль, до тех, кто предпочитает регулируемые и более консервативные инвестиционные инструменты.

Интеграция криптовалют в повседневную деятельность такого гиганта, как Morgan Stanley, отражает общую тенденцию на мировом финансовом рынке. Всё больше институциональных игроков признают потенциал цифровых активов и необходимость адаптации своих услуг под новые реалии. Это не только открывает новые возможности для инвесторов, но и способствует дальнейшей легитимизации и стабилизации криптовалютного рынка.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ?

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ заявление Morgan Stanley является важным индикатором глобальных тенденций. Оно подтверждает, что крупные мировые финансовые институты продолжают активно осваивать криптовалютное пространство, несмотря на волатильность рынка и регуляторные неопределенности в некоторых юрисдикциях. Это может способствовать дальнейшему росту интереса к криптовалютам и их интеграции в мировую экономику, что потенциально позитивно скажется на долгосрочной стоимости активов. Для майнеров это означает, что фундаментальный спрос на криптовалюты со стороны институционалов сохраняется, что является важным фактором для поддержания цен и, как следствие, рентабельности майнинга. Однако стоит помнить о специфике регулирования цифровых активов в странах СНГ, которое может отличаться от западных подходов и создавать свои особенности для участия в этом рынке.