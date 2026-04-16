Ключевая проблема прозрачности крипторынка
Согласно недавнему исследованию аналитической компании Novora, подавляющее большинство крупных криптовалютных проектов не раскрывают публично условия своих договоренностей с маркетмейкерами. Из 150 проанализированных протоколов только один предоставил общественности детальную информацию о сотрудничестве с поставщиками ликвидности. Этот факт указывает на серьезный системный недостаток в прозрачности криптоиндустрии.
Исследование охватило широкий спектр ведущих проектов, включая децентрализованные биржи (DEX), платформы кредитования, деривативные DEX, блокчейны первого и второго уровней (L1 и L2), кроссчейн-мосты и токены централизованных бирж (CEX). Оценка проводилась по бинарной системе прозрачности, учитывающей как практику раскрытия информации самими проектами, так и доступность сторонних данных. Диапазон полностью разводненной оценки (FDV) этих проектов варьировался от 40 миллионов до 45 миллиардов долларов США.
Выяснилось, что менее одного процента проектов публикуют в открытом доступе условия своих соглашений с маркетмейкерами. Единственным исключением стала децентрализованная платформа Meteora, которая подробно описала партнерские отношения в своем годовом отчете для держателей токенов за 2025 год. Основатель Novora Коннор Кинг назвал эту ситуацию «самым значительным пробелом в прозрачности нашей индустрии», подчеркнув, что на традиционных финансовых рынках подобные договоренности раскрываются регулярно, тогда как в криптосекторе участники рынка лишены этой критически важной информации.
Риски непрозрачных соглашений
Непрозрачность условий сотрудничества с маркетмейкерами является давней проблемой для криптоиндустрии. Многие соглашения оказываются недостаточно продуманными и несут в себе скрытые риски. Распространенная модель «кредитного опциона» предполагает, что проекты предоставляют маркетмейкерам токены в кредит. Эти токены затем используются для поддержания торговой активности и объемов, часто в рамках соглашений о листинге на биржах.
Однако критики этой модели указывают, что на практике она может стимулировать маркетмейкеров к продаже заимствованных монет. Это приводит к падению цены актива, что может быть выгодно посреднику, но крайне невыгодно для самого проекта. В результате стартапы сталкиваются со снижением ликвидности и ухудшением рыночных показателей, что подрывает доверие инвесторов и стабильность токена.
Пробелы в отчетности для инвесторов и общая картина прозрачности
Исследование Novora также выявило системный недостаток в коммуникации криптопроектов с инвесторами. Несмотря на то, что 91% протоколов генерируют отслеживаемый доход, лишь 18% команд выпускают квартальные отчеты, а материалы для держателей токенов предоставляют только 8% проектов. Это создает значительный информационный вакуум для потенциальных и существующих инвесторов.
При этом аналитическая инфраструктура для крипторынка уже достаточно развита: охват данных на основных платформах превышает 85%. Базовые данные широко доступны, но редко трансформируются в формальную отчетность со стороны самих проектов. Анализ по типам проектов показал неравномерный уровень прозрачности. Протоколы бессрочных фьючерсов и децентрализованные биржи лидируют по раскрытию информации и механизмам извлечения ценности. В то же время, проекты L1 и инфраструктурные платформы, несмотря на более высокую капитализацию, демонстрируют отставание. Среди блокчейнов по уровню прозрачности лидирует Ethereum.
Что это значит для инвесторов и участников рынка в РФ/СНГ
Для инвесторов и участников крипторынка из России и СНГ, как и для всего мира, результаты исследования Novora являются важным сигналом. Отсутствие прозрачности в отношениях проектов с маркетмейкерами создает дополнительные риски и затрудняет объективную оценку инвестиционной привлекательности активов. Инвесторам следует проявлять повышенную осторожность при выборе проектов, отдавая предпочтение тем, кто демонстрирует максимальную открытость в своей деятельности и отчетности. Это особенно актуально в условиях постоянно меняющегося регуляторного ландшафта и необходимости защиты своих инвестиций.
Практическое замечание для майнеров
Хотя данная новость напрямую не касается ASIC-майнинга или оборудования, она подчеркивает общую тенденцию к непрозрачности в криптоиндустрии. Майнерам, которые часто являются крупными держателями добытых токенов, важно понимать, как рыночная ликвидность и ценообразование могут зависеть от скрытых соглашений. Непрозрачные договоренности с маркетмейкерами могут влиять на стабильность цен на добываемые активы, что, в свою очередь, сказывается на рентабельности майнинга. Поэтому майнерам рекомендуется диверсифицировать свои активы и внимательно следить за новостями проектов, чьи токены они добывают, чтобы минимизировать риски, связанные с возможными манипуляциями или падением цен из-за непродуманных партнерств.
