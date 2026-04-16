Магазин
LIVE
BTC $77,834 ▲ 4.79% ETH $2,448 ▲ 5.32% BNB $643.18 ▲ 3.43% SOL $89.98 ▲ 4.83% XRP $1.5000 ▲ 5.36% TON $1.4200 ▼ 0.17%
Технологии 1 мин

Убытки Hyperbridge от эксплойта выросли до $2,5 млн

Проект Hyperbridge на базе Polkadot пересмотрел оценку убытков от эксплойта Token Gateway с $237 тыс. до $2,5 млн. Часть средств отслежена на Binance.

#DOT
Убытки Hyperbridge от эксплойта выросли до $2,5 млн

Проект Hyperbridge, построенный на блокчейне Polkadot, существенно пересмотрел оценку убытков от недавнего эксплойта Token Gateway. Первоначально сообщалось о потерях в размере $237 тыс., однако теперь команда проекта заявила, что реальный ущерб составил $2,5 млн. Это в десять раз превышает первоначальную оценку.

Эксплойт, который произошёл на прошлой неделе, затронул механизм Token Gateway, позволяющий передавать активы между различными блокчейнами. Злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде и вывели значительное количество средств. Часть украденных активов была отслежена на криптобирже Binance, что может помочь в дальнейшем расследовании.

Команда Hyperbridge уже работает над устранением уязвимости и восстановлением функциональности Token Gateway. Также ведутся переговоры с Binance и другими биржами для блокировки подозрительных адресов и возврата средств. Представители проекта заявили, что полностью возьмут на себя ответственность за инцидент и компенсируют потери пользователей.

Этот случай стал очередным напоминанием о важности аудита смарт-контрактов и безопасности в криптоиндустрии. Hyperbridge, как и многие другие проекты, столкнулся с последствиями недостаточной проверки кода перед запуском.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ инцидент с Hyperbridge подчеркивает необходимость осторожности при использовании кроссчейн-решений. Перед взаимодействием с подобными протоколами важно убедиться в их безопасности и наличии аудитов. Также стоит учитывать, что даже проверенные проекты могут стать мишенью для хакеров, поэтому рекомендуется использовать только те суммы, которые вы готовы потерять.

Частые вопросы

Каковы убытки Hyperbridge от эксплойта?
Изначально сообщалось о потерях в $237 тыс., но позже оценка была пересмотрена до $2,5 млн, что в десять раз больше первоначальной суммы.
Какая часть средств отслежена?
Часть украденных средств была отслежена на криптобирже Binance, что может помочь в расследовании и возврате активов.
Что делать пользователям Hyperbridge?
Пользователям рекомендуется дождаться официальных заявлений от команды проекта и избегать использования Token Gateway до устранения уязвимости.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости