Проект Hyperbridge, построенный на блокчейне Polkadot, существенно пересмотрел оценку убытков от недавнего эксплойта Token Gateway. Первоначально сообщалось о потерях в размере $237 тыс., однако теперь команда проекта заявила, что реальный ущерб составил $2,5 млн. Это в десять раз превышает первоначальную оценку.

Эксплойт, который произошёл на прошлой неделе, затронул механизм Token Gateway, позволяющий передавать активы между различными блокчейнами. Злоумышленники воспользовались уязвимостью в коде и вывели значительное количество средств. Часть украденных активов была отслежена на криптобирже Binance, что может помочь в дальнейшем расследовании.

Команда Hyperbridge уже работает над устранением уязвимости и восстановлением функциональности Token Gateway. Также ведутся переговоры с Binance и другими биржами для блокировки подозрительных адресов и возврата средств. Представители проекта заявили, что полностью возьмут на себя ответственность за инцидент и компенсируют потери пользователей.

Этот случай стал очередным напоминанием о важности аудита смарт-контрактов и безопасности в криптоиндустрии. Hyperbridge, как и многие другие проекты, столкнулся с последствиями недостаточной проверки кода перед запуском.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ инцидент с Hyperbridge подчеркивает необходимость осторожности при использовании кроссчейн-решений. Перед взаимодействием с подобными протоколами важно убедиться в их безопасности и наличии аудитов. Также стоит учитывать, что даже проверенные проекты могут стать мишенью для хакеров, поэтому рекомендуется использовать только те суммы, которые вы готовы потерять.