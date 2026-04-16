Магазин
LIVE
BTC $77,867 ▲ 4.84% ETH $2,448 ▲ 5.32% BNB $643.44 ▲ 3.47% SOL $90.00 ▲ 4.87% XRP $1.5000 ▲ 5.44% TON $1.4200 ▼ 0.16%
Технологии 1 мин

VerifiedX запускает приватный слой для Bitcoin на фоне растущего спроса институтов

Новая система VerifiedX с использованием zero-knowledge доказательств позволяет проводить защищённые транзакции Bitcoin, отвечая на растущий спрос институтов на конфиденциальность.

#BTC
На фоне растущего интереса институциональных инвесторов к конфиденциальности транзакций, проект VerifiedX представил новое решение для сети Bitcoin. Система, основанная на технологии zero-knowledge доказательств (zk-proofs), позволяет проводить защищённые транзакции, сохраняя приватность пользователей.

Технология zk-proofs, лежащая в основе VerifiedX, уже активно используется в блокчейн-экосистеме, включая такие проекты, как Zcash и Ethereum. Однако её интеграция в Bitcoin открывает новые возможности для институциональных игроков, которые ранее избегали публичных блокчейнов из-за недостатка конфиденциальности.

«Рост спроса на приватные транзакции среди институтов стал ключевым драйвером для разработки VerifiedX», — заявил представитель проекта. По его словам, система позволяет проводить транзакции без раскрытия суммы, адресов отправителя и получателя, сохраняя при этом возможность верификации через сеть Bitcoin.

Эксперты отмечают, что внедрение приватных слоёв в Bitcoin может значительно расширить его применение в корпоративной среде. Это особенно актуально для компаний, которые обязаны соблюдать строгие требования к конфиденциальности данных.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов появление VerifiedX открывает новые возможности для работы с Bitcoin, особенно в условиях ужесточения регуляторных требований к прозрачности транзакций. Технология zk-proofs позволяет сохранять конфиденциальность, не нарушая при этом законодательство. Для майнеров это также может означать рост интереса к сети Bitcoin и, как следствие, увеличение хэшрейта.

Частые вопросы

Что такое VerifiedX?
VerifiedX — это система для проведения приватных транзакций в сети Bitcoin, основанная на технологии zero-knowledge доказательств.
Почему это важно для Bitcoin?
Внедрение приватного слоя делает Bitcoin более привлекательным для институциональных инвесторов, которые требуют конфиденциальности транзакций.
Как это повлияет на майнеров?
Рост интереса к Bitcoin благодаря VerifiedX может увеличить хэшрейт сети и повысить доходность майнинга.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

