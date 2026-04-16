На фоне растущего интереса институциональных инвесторов к конфиденциальности транзакций, проект VerifiedX представил новое решение для сети Bitcoin. Система, основанная на технологии zero-knowledge доказательств (zk-proofs), позволяет проводить защищённые транзакции, сохраняя приватность пользователей.

Технология zk-proofs, лежащая в основе VerifiedX, уже активно используется в блокчейн-экосистеме, включая такие проекты, как Zcash и Ethereum. Однако её интеграция в Bitcoin открывает новые возможности для институциональных игроков, которые ранее избегали публичных блокчейнов из-за недостатка конфиденциальности.

«Рост спроса на приватные транзакции среди институтов стал ключевым драйвером для разработки VerifiedX», — заявил представитель проекта. По его словам, система позволяет проводить транзакции без раскрытия суммы, адресов отправителя и получателя, сохраняя при этом возможность верификации через сеть Bitcoin.

Эксперты отмечают, что внедрение приватных слоёв в Bitcoin может значительно расширить его применение в корпоративной среде. Это особенно актуально для компаний, которые обязаны соблюдать строгие требования к конфиденциальности данных.

Что это значит

Для российских и СНГ-инвесторов появление VerifiedX открывает новые возможности для работы с Bitcoin, особенно в условиях ужесточения регуляторных требований к прозрачности транзакций. Технология zk-proofs позволяет сохранять конфиденциальность, не нарушая при этом законодательство. Для майнеров это также может означать рост интереса к сети Bitcoin и, как следствие, увеличение хэшрейта.