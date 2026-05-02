Токен WLFI Дональда Трампа обвалился на 90% после продажи 5,9 млрд токенов

Токен WLFI проекта World Liberty Financial, поддержанного Дональдом Трампом, упал до исторического минимума после продажи командой 5,9 млрд токенов на $320 млн.

Токен WLFI Дональда Трампа обвалился на 90% после продажи 5,9 млрд токенов

За последние сутки токен WLFI проекта World Liberty Financial, поддержанного Дональдом Трампом, обвалился более чем на 90%, достигнув исторического минимума. Причиной стал факт продажи командой проекта 5,9 млрд токенов на сумму $320 млн по текущему курсу.

Что зафиксировано

Токен WLFI упал до $0,000054, что на 92% ниже пикового значения $0,0007, зафиксированного в марте 2024 года. Объём торгов за последние 24 часа составил $1,2 млн, что в 4 раза меньше среднего показателя за предыдущую неделю.

Причины

Основной причиной обвала стала массовая продажа токенов командой проекта. В общей сложности было реализовано 5,9 млрд WLFI, что эквивалентно 15% от общего предложения токена. Такие действия вызвали панику среди инвесторов и спровоцировали массовый слив актива.

Цифры и метрики

  • Объём продаж: 5,9 млрд WLFI ($320 млн)
  • Текущая цена: $0,000054
  • Максимальная цена: $0,0007
  • Падение с пика: 92%
  • Объём торгов за 24 часа: $1,2 млн

Что будет дальше

Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение цены WLFI из-за потери доверия инвесторов. В ближайшие недели токен может опуститься до $0,00001, если команда проекта не представит чёткого плана восстановления.

Уроки для российского майнера

Российским инвесторам стоит учитывать, что токены с высокой волатильностью и низкой ликвидностью могут привести к значительным убыткам. По нашим наблюдениям, проекты с политической поддержкой часто демонстрируют высокие риски из-за отсутствия реальной экономической модели.

В условиях текущего курса ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, убытки от инвестиций в WLFI могут быть существенными. Российским майнерам рекомендуется сосредоточиться на более стабильных активах, таких как Bitcoin, особенно в условиях роста числа промышленных майнинг-площадок в регионах с дешёвой электроэнергией, например, в Красноярском крае.

Частые вопросы

На сколько упал токен WLFI?
Токен WLFI упал на 92% с пикового значения $0,0007 до $0,000054.
Сколько токенов WLFI было продано?
Команда проекта продала 5,9 млрд токенов WLFI на сумму $320 млн.
Какие риски для российских инвесторов?
Российским инвесторам стоит учитывать высокую волатильность и низкую ликвидность токенов, что может привести к значительным убыткам.

    Похожие новости

    Индекс доминирования биткоина сигнализирует о росте альткоинов: что это значит для российских инвесторов? Рынок

    Индекс доминирования биткоина сигнализирует о росте альткоинов: что это значит для российских инвесторов?

    Индекс доминирования биткоина приближается к третьему историческому мёртвому кресту, что может стать сигналом для роста альткоинов. Ethereum...

    · 1 мин #BTC #ETH