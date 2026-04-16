Протокол Drift, работающий на блокчейне Solana, получил финансовую поддержку от Tether в размере $127,5 млн для возмещения ущерба пользователям после крупного взлома. Общая сумма помощи достигает $150 млн, включая средства на развитие экосистемы.

Tether и партнеры поддержат Drift Protocol после кибератаки

Децентрализованный протокол Drift, функционирующий на базе блокчейна Solana, объявил о получении значительной финансовой поддержки. Эмитент стейблкоинов Tether и ряд других компаний предоставили около 150 миллионов долларов США. Основная часть этих средств, а именно 127,5 миллиона долларов, будет направлена на компенсацию потерь пользователей, пострадавших от кибератаки, произошедшей 1 апреля. Оставшиеся средства пойдут на перезапуск сети и развитие экосистемы.

Пакет помощи включает кредитную линию на 100 миллионов долларов, привязанную к доходам протокола. Кроме того, Drift Protocol получит грант на развитие экосистемы и займы для маркетмейкеров. После возобновления работы проекта стейблкоин USDT станет ключевым активом для расчетов.

Механизм возмещения ущерба и детали атаки

Основной вклад в фонд возмещения в размере 127,5 миллиона долларов сделала компания Tether. Разработчики Drift направят эти средства в специальный пул для пострадавших пользователей. Команда проекта также планирует пополнять этот фонд за счет доходов биржи и дополнительного капитала. Кроме того, Drift Protocol намерен вернуть все активы, которые удастся восстановить при содействии правоохранительных органов и ончейн-аналитиков.

В дополнение к денежным компенсациям, биржа выпустит новый токен, предназначенный для распределения среди жертв апрельской атаки. Владельцы этого токена смогут свободно передавать активы другим участникам рынка. Разработчики обещали в ближайшее время раскрыть подробности механизма работы нового токена.

Атака 1 апреля привела к выводу от 270 до 285 миллионов долларов из хранилищ протокола. Аналитическая компания Elliptic связала этот инцидент с северокорейскими хакерами. Злоумышленники потратили около полугода на внедрение в круг разработчиков. Они выдавали себя за представителей компании по алгоритмической торговле, участвовали в профильных конференциях, завоевывая доверие. Хакеры скомпрометировали устройства через вредоносное приложение TestFlight и уязвимость в редакторе кода VSCode. Затем они использовали функцию долговечных nonce в сети Solana для обхода мультиподписей и опустошили основные хранилища с токенами USDC, SOL и JLP.

В результате инцидента общая заблокированная стоимость (TVL) протокола упала с 550 миллионов до 230 миллионов долларов. Цена токена DRIFT сразу после атаки обвалилась более чем на 30%. На текущий момент, по данным DefiLlama, TVL составляет 243 миллиона долларов.

Меры безопасности и перспективы для пользователей

Перед перезапуском каждый компонент протокола пройдет независимый аудит от компаний OtterSec и Asymmetric Research. Разработчики внедряют систему мультиподписей под управлением сообщества для ключевых активов. Все подписи будут использовать выделенные устройства, а участники сети смогут проверять содержимое транзакций вне основного интерфейса.

Tether, в свою очередь, выразила готовность поддерживать проекты, пострадавшие от взломов, что подчеркивает ее стремление к стабильности и безопасности в экосистеме децентрализованных финансов. Эта инициатива демонстрирует, что крупные игроки крипторынка готовы объединять усилия для защиты пользователей и восстановления доверия к DeFi-проектам.

Что это значит для криптосообщества и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и пользователей из России и СНГ этот случай является важным напоминанием о рисках, связанных с DeFi-протоколами, особенно на молодых блокчейнах вроде Solana. Несмотря на обещания децентрализации, безопасность остается ключевым вопросом. Поддержка от Tether показывает, что даже после крупных инцидентов есть механизмы для частичного или полного возмещения потерь, что может укрепить доверие к рынку в целом. Однако всегда следует проявлять осторожность и диверсифицировать риски.

Для майнеров, особенно тех, кто работает с ASIC-устройствами, эта новость не имеет прямого влияния на операционную деятельность. Однако она косвенно затрагивает общую стабильность крипторынка. Укрепление доверия к DeFi-сектору и снижение рисков взломов могут способствовать росту капитализации криптовалют, включая биткоин, что позитивно скажется на доходности майнинга в долгосрочной перспективе. Важно следить за общим состоянием рынка и не забывать о безопасности своих активов, даже если они не связаны напрямую с DeFi-протоколами.