Магазин
LIVE
BTC $76,314 ▼ 1.83% ETH $2,366 ▼ 3.09% BNB $634.41 ▼ 1.31% SOL $86.89 ▼ 3.55% XRP $1.4400 ▼ 4.34% TON $1.3700 ▼ 3.59%
DeFi 1 мин

Стабильные монеты сталкиваются с проблемами ликвидности, как на FX-рынках

Фрагментация ликвидности стабильных монет создаёт сложности при крупных переводах, что делает их похожими на традиционные валютные рынки.

Стабильные монеты, которые позиционируются как инструмент для быстрого и беспрепятственного перемещения долларовых эквивалентов, сталкиваются с серьёзными проблемами ликвидности. По словам CEO компании Eco Райна Сакса, фрагментация ликвидности превращает крупные переводы в сложные задачи, требующие тщательного исполнения.

Сакс отмечает, что стабильные монеты, такие как USDT и USDC, всё больше напоминают традиционные валютные рынки (FX), где ликвидность распределена между различными платформами и биржами. Это создаёт сложности для пользователей, особенно при осуществлении крупных транзакций, которые могут привести к значительным проскальзываниям и увеличению затрат.

Проблема фрагментации ликвидности особенно актуальна в условиях растущего рынка стабильных монет. По данным аналитиков, объём торгов USDT и USDC превышает $100 млрд в сутки, что делает их ключевыми игроками на криптовалютном рынке. Однако отсутствие единого пула ликвидности затрудняет эффективное исполнение крупных ордеров.

Райн Сакс подчеркивает, что для решения этой проблемы необходимы новые подходы к управлению ликвидностью, включая интеграцию различных платформ и создание более эффективных механизмов исполнения транзакций. Это позволит снизить издержки и повысить удобство использования стабильных монет для крупных инвесторов и институциональных игроков.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ фрагментация ликвидности стабильных монет может означать увеличение затрат при крупных переводах и необходимость более тщательного планирования транзакций. Это особенно важно для тех, кто активно использует USDT и USDC для международных платежей или торговли на криптобиржах. Внимание к выбору платформы и времени проведения транзакций может помочь минимизировать издержки и повысить эффективность операций.

Частые вопросы

Что такое фрагментация ликвидности?
Фрагментация ликвидности означает, что активы распределены между различными платформами и биржами, что затрудняет исполнение крупных транзакций.
Какие стабильные монеты наиболее популярны?
Наиболее популярными стабильными монетами являются USDT и USDC, которые широко используются для торговли и международных платежей.
Как фрагментация ликвидности влияет на пользователей?
Фрагментация ликвидности может привести к увеличению затрат на транзакции и проскальзыванию при крупных переводах, что требует более тщательного планирования операций.

Комментарии

0
    Станьте первым, кто прокомментирует эту новость.

    Похожие новости