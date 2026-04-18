Фрагментация ликвидности стабильных монет создаёт сложности при крупных переводах, что делает их похожими на традиционные валютные рынки.

Стабильные монеты, которые позиционируются как инструмент для быстрого и беспрепятственного перемещения долларовых эквивалентов, сталкиваются с серьёзными проблемами ликвидности. По словам CEO компании Eco Райна Сакса, фрагментация ликвидности превращает крупные переводы в сложные задачи, требующие тщательного исполнения.

Сакс отмечает, что стабильные монеты, такие как USDT и USDC, всё больше напоминают традиционные валютные рынки (FX), где ликвидность распределена между различными платформами и биржами. Это создаёт сложности для пользователей, особенно при осуществлении крупных транзакций, которые могут привести к значительным проскальзываниям и увеличению затрат.

Проблема фрагментации ликвидности особенно актуальна в условиях растущего рынка стабильных монет. По данным аналитиков, объём торгов USDT и USDC превышает $100 млрд в сутки, что делает их ключевыми игроками на криптовалютном рынке. Однако отсутствие единого пула ликвидности затрудняет эффективное исполнение крупных ордеров.

Райн Сакс подчеркивает, что для решения этой проблемы необходимы новые подходы к управлению ликвидностью, включая интеграцию различных платформ и создание более эффективных механизмов исполнения транзакций. Это позволит снизить издержки и повысить удобство использования стабильных монет для крупных инвесторов и институциональных игроков.

Что это значит

Для пользователей из России и СНГ фрагментация ликвидности стабильных монет может означать увеличение затрат при крупных переводах и необходимость более тщательного планирования транзакций. Это особенно важно для тех, кто активно использует USDT и USDC для международных платежей или торговли на криптобиржах. Внимание к выбору платформы и времени проведения транзакций может помочь минимизировать издержки и повысить эффективность операций.