Биткоин совершил резкий скачок до $78,000, а альткоины продемонстрировали значительный рост после того, как Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива. Этот ключевой морской путь, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, играет важную роль в глобальной экономике. Новости о его открытии снизили напряжённость на рынках, что положительно сказалось на криптовалютах.

Основной криптовалютой, которая первой отреагировала на новости, стал биткоин (BTC). Его цена поднялась до $78,000, что стало одним из самых высоких значений за последние недели. Эфириум (ETH), вторая по капитализации криптовалюта, также показал рост, приблизившись к отметке $4,000. Среди альткоинов особенно выделились XRP, BNB, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE), Cardano (ADA), Bitcoin Cash (BCH) и Chainlink (LINK), которые продемонстрировали рост на фоне общей позитивной динамики рынка.

Аналитики отмечают, что открытие Ормузского пролива снизило риски для глобальной экономики, что привело к увеличению аппетита к рисковым активам, включая криптовалюты. Однако остаётся вопрос, смогут ли быки удержать текущий восходящий тренд. Некоторые эксперты выражают сомнения, указывая на возможную коррекцию после столь резкого роста.

Для инвесторов из России и СНГ важно учитывать, что такие события, как открытие ключевых транспортных маршрутов, могут оказывать значительное влияние на рынок криптовалют. В условиях нестабильности глобальной экономики криптовалюты продолжают оставаться привлекательным активом для диверсификации портфеля. Однако стоит помнить о высокой волатильности и рисках, связанных с инвестициями в этот класс активов.