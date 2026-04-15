Мария Лебедева Редактор по DeFi и технологиям

Stablecoin Development Corporation провела частное размещение на $134 млн при поддержке Tether для приобретения токенов SKY.

Stablecoin Development Corporation (SDC), публичная холдинговая компания, объявила о завершении частного размещения на сумму $134 млн. Средства были привлечены при поддержке компании Tether и направлены на приобретение токенов SKY.

SDC владеет казначейством, состоящим из примерно 2,15 млрд токенов SKY. Это крупное инвестиционное мероприятие подчеркивает растущий интерес к стабильным монетам и их инфраструктуре.

Частное размещение позволяет компаниям привлекать капитал без публичного предложения ценных бумаг. В данном случае Tether выступила ключевым инвестором, что свидетельствует о её стратегической заинтересованности в развитии экосистемы стабильных монет.

SKY токены представляют собой цифровые активы, которые могут использоваться для различных финансовых операций и услуг. Их приобретение SDC укрепляет позиции компании на рынке криптовалют.

Что это значит

Для российских инвесторов и участников крипторынка данная новость подчеркивает важность стабильных монет и их инфраструктуры. Поддержка Tether может стимулировать дальнейшее развитие этого сегмента, что открывает новые возможности для инвестиций и использования криптовалют.