Компания AllUnity расширяет ликвидность стейблкоина EURAU на крупных DEX, включая Uniswap и Raydium, с торговыми парами против USDT и USDT0.

Компания AllUnity объявила о расширении ликвидности своего стейблкоина EURAU на крупных децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap и Raydium. Это решение направлено на укрепление позиций EURAU в мире децентрализованных финансов (DeFi) и предоставление пользователям большего выбора для торговли.

EURAU — это стейблкоин, привязанный к евро и регулируемый в соответствии с правилами MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation), что делает его одним из первых подобных активов в Европе. Новые торговые пары включают EURAU/USDT и EURAU/USDT0, что позволяет пользователям легко конвертировать свои активы между евро и долларом США.

Расширение ликвидности на таких платформах, как Uniswap и Raydium, свидетельствует о растущем интересе к регулируемым стейблкоинам в DeFi-сегменте. Это также подчеркивает стремление AllUnity к интеграции традиционных финансовых инструментов в децентрализованную экосистему.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Расширение ликвидности EURAU открывает новые возможности для торговли и инвестиций в регулируемые стейблкоины, что может быть особенно полезно для тех, кто ищет альтернативы традиционным валютам. Однако важно учитывать возможные ограничения, связанные с регулированием криптовалют в регионе.