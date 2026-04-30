Может ли социальный ажиотаж вокруг XRP стать предвестником коррекции? Данные Santiment показывают, что соотношение позитивных и негативных упоминаний токена в соцсетях достигло уровня FOMO («страх упустить возможность») 29 апреля, что исторически совпадает с локальными максимумами цены.

Триггер события

Резкий рост социальной активности вокруг XRP произошёл после объявления о партнёрстве с японским платежным сервисом Rakuten Pay. Это сотрудничество усилило ожидания инвесторов относительно массового внедрения токена в реальный сектор экономики.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Исторически высокий уровень FOMO вокруг XRP неоднократно предшествовал коррекциям. В мае 2021 года аналогичный всплеск социальной активности совпал с локальным максимумом цены на уровне $1.96, после чего токен потерял более 60% стоимости за три месяца. В феврале 2023 года ситуация повторилась: достигнув $0.58, XRP упал на 45% к маю.

Цифры, которые меняют картину

Соотношение позитивных и негативных упоминаний XRP в соцсетях достигло 3.8:1, что соответствует уровню FOMO.

Общий объём торгов токеном за последние 24 часа превысил $2 млрд, что на 40% выше среднего показателя за последний месяц.

Цена XRP на момент публикации составляет $0.52, что на 15% выше недельного минимума.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

В редакции MinerWorld отмечают, что текущий уровень социальной активности вокруг XRP может привести к краткосрочной коррекции на 20-30% в ближайшие месяцы. Однако для российских инвесторов это открывает возможность приобрести токен по более выгодной цене, учитывая текущий курс рубля к доллару около 95 ₽ за $1. В условиях роста числа легальных майнинг-площадок в России, таких как объекты в Иркутской области с тарифами на электроэнергию около 3.5 ₽ за кВт·ч, инвестиции в XRP могут стать частью диверсифицированного криптопортфеля.

С учётом действующего регулирования РФ, включая ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», российские инвесторы могут легально приобретать и хранить XRP, уплачивая стандартный НДФЛ в размере 13% при продаже токена.