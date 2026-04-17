Singapore Gulf Bank представил новый сервис для выпуска и погашения стейблкоинов, начиная с USDC на блокчейне Solana.

Singapore Gulf Bank (SGB) объявил о запуске нового сервиса для выпуска и погашения стейблкоинов, который позволит корпоративным клиентам и частным лицам с высоким уровнем дохода конвертировать фиатные деньги в стейблкоины и обратно напрямую через свои банковские счета. На первом этапе сервис поддерживает USDC на блокчейне Solana для транзакций свыше $100 000.

Этот шаг стал возможным благодаря участию SGB в программе Circle Alliance, глобальной сети партнёров, ориентированных на использование USDC. Банк планирует расширить функциональность сервиса, добавив поддержку других стейблкоинов и блокчейнов в ближайшем будущем.

Запуск сервиса стал логическим продолжением стратегии SGB по интеграции криптовалютных технологий в традиционные банковские услуги. В феврале банк анонсировал разработку платформы для внутрибанкового расчёта стейблкоинами, и теперь эта инициатива получила практическое воплощение.

Использование блокчейна Solana для обработки транзакций USDC обеспечивает высокую скорость и низкие комиссии, что делает сервис привлекательным для крупных клиентов. Это также подчёркивает растущую популярность Solana как платформы для финансовых операций.

Для российских и СНГ-инвесторов запуск подобного сервиса в Singapore Gulf Bank демонстрирует растущую интеграцию криптовалют в традиционную банковскую систему. Это может стать шагом к более широкому признанию стейблкоинов как инструмента для международных расчётов и управления капиталом. Однако пока сервис доступен только для клиентов банка с крупными суммами на счетах.