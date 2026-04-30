Крупнейший российский майнинг-оператор BitRiver уже готовится к изменениям: компания планирует легализовать свои мощности в рамках нового законодательства. По словам представителей BitRiver, это позволит привлечь дополнительных инвесторов и снизить операционные риски.

Кто, сколько, когда

Министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью ТАСС сообщил, что российский крипторынок выйдет из «серой зоны» к концу 2024 года. Это станет возможным благодаря поправкам в законодательство, которые сейчас рассматриваются в Государственной Думе. Основные изменения коснутся регулирования майнинга и оборота криптовалют.

Как это работает технически

Поправки предполагают внесение изменений в Федеральный закон №259 «О цифровых финансовых активах». Новые нормы будут регулировать деятельность майнинговых компаний, включая их регистрацию в реестре ФНС и уплату налогов. Также планируется установить лимиты на энергопотребление для майнинга в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где средний промышленный тариф составляет 3-4 ₽ за кВт·ч.

Реакция конкурентов

Крупные игроки рынка, такие как Binance и Coinbase, пока не прокомментировали возможные изменения в российском законодательстве. Однако, по данным аналитиков, легализация крипторынка может привлечь в Россию дополнительные инвестиции в размере до $1 млрд по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

Российский угол: что важно майнерам и инвесторам РФ/СНГ

Для российских майнеров легализация означает снижение рисков и возможность официально работать на рынке. Это особенно актуально для регионов с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край. По нашим наблюдениям, легализация может увеличить доходы майнеров на 15-20% за счёт снижения операционных издержек и привлечения новых инвесторов.

Кроме того, новые нормы предусматривают уплату налогов на прибыль от майнинга по ставке 13% для физических лиц и 25% для юридических лиц. Это создаст дополнительные поступления в бюджет и укрепит позиции России как одного из лидеров в области криптомайнинга.