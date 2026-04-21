Ramp запускает бесплатный обмен USDT на доллары США

Финтех-компания Ramp, получившая статус «единорога» и поддерживаемая известным инвестором Питером Тилем, объявила о внедрении новой функции, позволяющей осуществлять бесплатный обмен стейблкоина Tether (USDT) на доллары США и обратно. Эта опция теперь доступна во всех продуктах и сервисах компании, значительно упрощая процесс конвертации для пользователей.

Нововведение охватывает токены USDT, выпущенные в сетях Ethereum, Solana и Plasma. Это означает, что пользователи Ramp смогут без комиссий переводить свои активы между этими популярными блокчейнами и фиатной валютой, что является важным шагом для повышения ликвидности и доступности стейблкоинов в традиционной финансовой системе.

Интеграция поддержки USDT на нескольких блокчейнах подчеркивает стремление Ramp к созданию универсальной и эффективной инфраструктуры для работы с цифровыми активами. Бесплатная конвертация устраняет один из барьеров для широкого использования стейблкоинов, делая их более привлекательными для повседневных транзакций и международных расчетов. Это также способствует дальнейшему сближению мира децентрализованных финансов и традиционных банковских услуг.

Компания Ramp известна своими решениями, упрощающими доступ к криптовалютам для обычных пользователей и бизнеса. Поддержка со стороны таких влиятельных фигур, как Питер Тиль, свидетельствует о высоком потенциале и стратегической значимости проектов, направленных на интеграцию цифровых активов в глобальную экономику.

Что это значит для пользователей из РФ и СНГ?

Для пользователей из России и стран СНГ, активно использующих стейблкоины для международных расчетов и сохранения капитала, новость от Ramp может быть весьма актуальной. Хотя прямые операции с фиатными валютами через западные платформы могут быть ограничены из-за санкций, появление бесплатных конвертаций USDT на долларовые эквиваленты на таких платформах, как Ramp, потенциально упрощает арбитраж и управление ликвидностью для тех, кто имеет доступ к этим сервисам. Это также может косвенно повлиять на ликвидность USDT на децентрализованных биржах и P2P-платформах, которыми часто пользуются жители региона, делая стейблкоин еще более привлекательным инструментом для трансграничных операций. Майнеры, использующие USDT для расчетов, также могут оценить снижение транзакционных издержек при работе с крупными суммами.