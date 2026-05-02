Pump.fun сжёг $370 млн токенов и запустил Charity Coins

Pump.fun уничтожил 36% токенов PUMP на сумму $370 млн и запустил Charity Coins для пожертвований через donate.gg. Курс PUMP вырос на 6% до $0.0019, но затем откатился до $0.0018. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1 это соответствует 0.17-0.18 ₽ за токен.

Что произошло

Pump.fun, платформа для запуска мемкоинов на базе Solana, представила Charity Coins — функцию, которая направляет комиссии создателей токенов на благотворительность через donate.gg. Одновременно платформа сожгла 36% токенов PUMP из общего предложения на сумму $370 млн и запустила годовую программу автоматического выкупа и уничтожения токенов. 50% чистой выручки от bonding curves, PumpSwap и Terminal будут использоваться для выкупа и уничтожения PUMP через смарт-контракт.

Контекст и предыстория события

Pump.fun — одна из крупнейших платформ для запуска мемкоинов на Solana. В апреле 2026 года она объявила о партнёрстве с donate.gg, которое позволяет переводить криптовалюты более чем 10 000 благотворительных организаций без административных рисков и налоговых сложностей. Это решение устраняет проблемы предыдущих моделей пожертвований на блокчейне, таких как риск vampire attacks (атак на ликвидность).

Реакция рынка

Курс PUMP вырос на 6% до $0.0019 на новостях, но затем откатился до $0.0018. Общая капитализация сектора мемкоинов увеличилась на 5% за неделю, причём Dogecoin вырос более чем на 10%, добавив $1 млрд к своей рыночной стоимости. В редакции MinerWorld отмечают, что потенциал роста PUMP зависит от подтверждения устойчивого спроса, так как сжигание токенов эффективно только при постоянном интересе покупателей.

Что это значит для российских майнеров и инвесторов

Для российских майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где тарифы составляют 3-5 ₽/кВт·ч, инвестиции в мемкоины остаются высокорисковым активом. Налоговые обязательства при торговле PUMP или другими мемкоинами включают НДФЛ 13% для резидентов РФ и 15% для доходов свыше 5 млн ₽ в год. В случае благотворительных переводов через donate.gg важно учитывать требования 115-ФЗ о противодействии отмыванию доходов.

Событие подчёркивает растущую интеграцию криптовалют в благотворительность, но требует осторожности со стороны инвесторов из-за высокой волатильности мемкоинов.