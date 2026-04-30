Протокол Wasabi потерял $4,5 млн (по курсу ЦБ РФ около 405 млн ₽) из-за компрометации административного ключа. Инцидент произошёл 30 апреля 2026 года и стал вторым крупным взломом в этом месяце после атаки на Drift Protocol, где злоумышленники похитили $285 млн.

Хронология событий

Взлом произошёл из-за компрометации ключа развёртывания (deployer key), который не был защищён временной блокировкой или мультиподписью. Злоумышленники получили доступ к средствам протокола и вывели их на внешние адреса. Команда Wasabi Protocol подтвердила инцидент и начала расследование.

Ключевые цифры и метрики

Общая сумма потерь составила $4,5 млн. Это меньше, чем у Drift Protocol ($285 млн), но достаточно для подрыва доверия к Wasabi. Средства были выведены в течение нескольких минут после компрометации ключа.

Что говорят участники рынка

«Мы работаем над восстановлением доверия и усилением безопасности», — заявил представитель Wasabi Protocol. В редакции MinerWorld отмечают, что подобные инциденты становятся всё более частыми из-за недостаточного внимания к базовым мерам безопасности.

Российский угол

Для российских инвесторов и майнеров такие инциденты подчеркивают важность соблюдения мер безопасности при работе с криптовалютными активами. По данным ФНС РФ, количество зарегистрированных майнеров в реестре продолжает расти, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где промышленные тарифы составляют в среднем 3-5 ₽ за кВт·ч.

Инцидент с Wasabi Protocol ещё раз напоминает о необходимости усиления безопасности в криптовалютной индустрии. Российские майнеры и инвесторы должны учитывать подобные риски при выборе протоколов и инструментов для работы.