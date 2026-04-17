Правительство США перевело около 8,2 BTC, связанных со взломом Bitfinex 2016 года, на Coinbase Prime. Аналитики Arkham Intelligence связывают это с подготовкой к возврату средств бирже.

Перевод конфискованных биткоинов

Правительство Соединенных Штатов Америки осуществило перевод примерно 8,2 биткоина (BTC) на платформу Coinbase Prime. По текущему курсу эта сумма эквивалентна приблизительно 606 000 долларов США. Данная транзакция была впервые зафиксирована и проанализирована экспертами из Arkham Intelligence, которые установили, что перемещенные активы являются частью средств, конфискованных после масштабного взлома криптовалютной биржи Bitfinex в 2016 году.

Перевод был выполнен двумя последовательными транзакциями: сначала 7,999 BTC, а затем еще 0,197 BTC. Обе части были отправлены на один и тот же адрес, принадлежащий Coinbase Prime. Этот шаг вызвал обсуждения в криптосообществе относительно дальнейшей судьбы этих активов.

Контекст и юридические обязательства

Хотя переводы крупных объемов криптовалюты на биржи часто предшествуют их продаже, в данном случае ситуация иная. Эти биткоины, вероятно, не поступят на открытый рынок для продажи. Причина кроется в юридических обязательствах, связанных с их происхождением.

Федеральный суд США ранее вынес решение о возврате приблизительно 94 643 BTC бирже Bitfinex. Это решение было принято в рамках соглашения о реституции, предусматривающего компенсацию пострадавшим от взлома. Согласно судебному постановлению, процесс возврата средств должен начаться в начале 2025 года. Bitfinex была признана единственной стороной, понесшей ущерб и имеющей право на возврат этих активов.

Таким образом, перевод на Coinbase Prime, которая является институциональной платформой, скорее всего, является частью подготовительного этапа для безопасного и упорядоченного возврата конфискованных средств законному владельцу. Coinbase Prime используется как технический шлюз для распределения и передачи активов в соответствии с судебными решениями, а не для их немедленной продажи с целью пополнения бюджета.

История взлома Bitfinex и конфискации

Взлом Bitfinex в августе 2016 года стал одним из крупнейших инцидентов в истории криптовалют. Тогда хакер Илья Лихтенштейн совершил более 2000 мошеннических транзакций, похитив 119 754 BTC. В ноябре 2024 года Лихтенштейн был приговорен к пяти годам тюремного заключения за свою роль в этом преступлении. Его жена, Хизер Морган, также признала себя виновной в отмывании денег в августе 2023 года.

В январе 2026 года Лихтенштейн получил досрочное освобождение в соответствии с положениями закона First Step Act, направленного на реформу уголовного правосудия. Эти события подчеркивают сложный и длительный процесс возвращения украденных цифровых активов.

По данным Arkham, на апрель 2026 года на государственных кошельках США хранится 328 361 биткоин, общая стоимость которых оценивается примерно в 24 миллиарда долларов. Последний перевод в 8,2 BTC составляет лишь малую долю — чуть более 0,0024% — от общего объема активов, находящихся под контролем американского правительства.

Что это значит для майнеров и рынка

Для майнеров и широкого крипторынка этот перевод имеет ограниченное прямое влияние. Небольшой объем переведенных BTC и их целевое назначение (возврат Bitfinex) исключают значительное давление на рынок со стороны предложения. Это не тот случай, когда государственные активы выбрасываются на биржу для продажи, что могло бы вызвать краткосрочное снижение цен.

Однако сам факт успешной конфискации и последующего возврата средств демонстрирует усиление правоприменительной практики в отношении киберпреступлений в криптосфере. Это может способствовать повышению доверия к регулируемым платформам и снижению рисков для инвесторов в долгосрочной перспективе. Для майнеров из России и СНГ, работающих в условиях постоянно меняющегося регулирования, это напоминание о важности соблюдения законодательства и выбора надежных партнеров для хранения и обмена активов. Хотя напрямую это событие не влияет на операционную деятельность майнинг-ферм, оно подчеркивает глобальные тенденции к легализации и контролю за оборотом криптовалют, что в конечном итоге может повлиять на всю экосистему.