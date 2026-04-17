Генеральный директор Telegram Павел Дуров предупредил, что новое приложение для проверки возраста в ЕС может стать инструментом массовой слежки.

Генеральный директор Telegram Павел Дуров выразил серьёзные опасения по поводу нового приложения для проверки возраста, разрабатываемого Европейским Союзом. По его словам, этот инструмент может стать плацдармом для внедрения более широких мер контроля над онлайн-идентификацией пользователей.

Дуров сослался на сообщения о том, что приложение было взломано в течение нескольких минут после его тестирования. Это, по его мнению, свидетельствует о недостаточной защищённости системы, что делает её уязвимой для злоупотреблений.

«Если такой инструмент может быть взломан за считанные минуты, то его использование для контроля над идентификацией миллионов пользователей вызывает серьёзные опасения», — заявил Дуров.

Европейский Союз разрабатывает это приложение в рамках новых правил цифровой идентификации, которые должны вступить в силу в ближайшие годы. Цель инициативы — обеспечить безопасность несовершеннолетних в интернете, однако эксперты опасаются, что это может привести к усилению контроля над пользователями.

Что это значит для пользователей из России и СНГ? Хотя приложение разрабатывается для ЕС, подобные технологии могут быть адаптированы и в других регионах. Это подчёркивает важность защиты личных данных и внимательного отношения к новым инструментам, которые могут ограничивать онлайн-свободу.