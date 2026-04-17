Цена биткоина впервые с февраля превысила $78 000 после объявления Ирана об открытии Ормузского пролива. Это событие вызвало рост на крипторынке и фондовых биржах, но снизило цены на нефть.

Впервые с начала февраля первая криптовалюта, биткоин, преодолела отметку в $78 000. Этот значительный рост был спровоцирован заявлением главы Министерства иностранных дел Ирана, Аббаса Арагчи, о возобновлении судоходства через Ормузский пролив. Данное событие оказало существенное влияние не только на криптовалютный рынок, но и на мировые фондовые биржи и цены на энергоносители.

По информации, опубликованной Арагчи, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив полностью открыт на период действия режима прекращения огня между Израилем и Ливаном. Перемирие, заключенное накануне, 16 апреля, рассчитано на десять дней. Президент США Дональд Трамп подтвердил эту новость, однако уточнил, что американская военно-морская блокада иранских портов будет сохраняться до завершения переговоров с Тегераном. Трамп выразил оптимизм по поводу скорого завершения переговорного процесса, отметив, что большинство пунктов сделки уже согласованы.

Реакция рынков на геополитические изменения

Объявление об открытии Ормузского пролива вызвало разнонаправленную реакцию на мировых рынках. Цены на нефть значительно снизились: марка Brent упала на 10% до $89 за баррель, а WTI потеряла почти 11%, опустившись до $84. Это контрастирует с ситуацией в начале ближневосточного конфликта, когда закрытие пролива привело к росту цен на топливо выше $100 за баррель.

Американский фондовый рынок отреагировал позитивно. Индекс S&P 500 вернулся к своим историческим максимумам, впервые с конца января превысив 7000 пунктов. Индекс Nasdaq также достиг нового исторического максимума. По данным Bloomberg, лидерами роста стали технологические компании, поскольку частные инвесторы переключили внимание с геополитических рисков на перспективы развития искусственного интеллекта и инноваций. Дейв Мацца из Roundhill Investments отметил: «После объявления перемирия фокус быстро вернулся к темам искусственного интеллекта и прочих технологий, и акции, популярные среди частных инвесторов — особенно наиболее волатильные — начали вести рынок вверх от локальных минимумов».

Несмотря на позитивную динамику, аналитики сохраняют осторожность. Условия на рынке остаются «хрупкими», а нефть еще не вернулась к довоенным уровням. Март показал максимальный месячный прирост цен на нефть с 2022 года, и последствия конфликта для энергетической инфраструктуры Персидского залива еще предстоит оценить. Мэтт Мэйли из Miller Tabak предупредил: «Проблемы на Ближнем Востоке и на рынке частного кредитования никуда не исчезли, так что подобная динамика однозначно настораживает».

Динамика криптовалютного рынка и прогнозы

Биткоин, следуя за общим позитивным настроением, продемонстрировал рост на 5% за последние сутки. На момент написания, его курс колебался около $77 900. Аналитики Glassnode ранее указывали, что для закрепления бычьего тренда биткоину необходимо пробить уровень $78 000, который считается истинной средней рыночной ценой. За флагманом последовал и более широкий криптовалютный рынок: Ethereum подорожал на 6% до $2400, XRP прибавил 6,3%, а Solana — 6,5%.

На фоне этого роста объем ликвидаций на рынке деривативов достиг почти $200 млн за час, причем $171 млн из них пришлись на короткие позиции. Суточный показатель ликвидаций составил $728 млн, что свидетельствует о высокой волатильности и резких движениях рынка.

Основатель MN Trading Михаэль ван де Поппе ожидает дальнейшего роста биткоина, проводя параллели с ралли индекса Nasdaq, который растет 12 дней подряд. Он отметил, что подобные ситуации, когда Nasdaq демонстрировал сильный рост, а биткоин находился на относительно зрелой стадии, случались лишь дважды: в июле 2013 и июле 2017 года. В обоих случаях биткоин впоследствии следовал за Nasdaq, показывая значительный рост: в 2013 году цена выросла на 1000% через полгода, а в 2017 году — на 400%.

«Мой базовый сценарий: мы увидим ралли до $85 000-88 000 в качестве первого теста, но если Nasdaq продолжит расти, я не удивлюсь, если биткоин будет стремиться к историческим максимумам в четвертом квартале 2026 года», — спрогнозировал Михаэль ван де Поппе.

Однако другие аналитики, такие как Darkfost, остаются более сдержанными, подчеркивая нестабильность и спекулятивность текущей рыночной среды. Объем агрессивных покупок в секторе деривативов превысил $2,1 млрд через час после объявления, причем более $1,9 млрд пришлось на Binance. Данные Glassnode показывают неопределенное позиционирование на рынке опционов: трейдеры активно покупают коллы, создавая потенциал для ускоренного роста при пробое $74 000-78 000, но при этом волатильность падает, а уверенности в направлении движения нет. Рынок деривативов, по мнению Nexo, не полностью верит в текущее ралли, о чем свидетельствуют низкие ставки финансирования и оборонительные позиции.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров из России и СНГ рост цены биткоина до $78 000 является безусловно позитивным сигналом, поскольку увеличивает доходность их деятельности. Учитывая, что многие майнеры фиксируют прибыль в рублях или других национальных валютах, укрепление биткоина к доллару США, а затем к местным валютам, повышает их покупательную способность и рентабельность. Однако важно помнить о высокой волатильности рынка и не поддаваться эйфории, поскольку геополитическая напряженность на Ближнем Востоке остается фактором риска, способным быстро изменить рыночные настроения. Майнерам следует продолжать диверсифицировать риски и следить за новостями, касающимися регулирования криптовалют в регионе, а также за ценами на электроэнергию, которые могут влиять на операционные расходы. Для инвесторов из РФ и СНГ текущая ситуация может представлять как возможности для фиксации прибыли, так и для долгосрочных инвестиций, но с учетом повышенной осторожности и анализа фундаментальных факторов, а не только краткосрочных новостных импульсов.