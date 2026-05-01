Почему крупные держатели SHIB массово выводят активы на биржу, несмотря на риск обвала цены? За последние сутки на Binance было переведено 4,25 млрд токенов Shiba Inu, что эквивалентно $10 млн по курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1.

Триггер события

Основной причиной массовых переводов стал страх повторения сценария Ryoshi — анонимного создателя SHIB, который в октябре 2021 года вывел на биржу и продал токены на $2,7 млрд, вызвав обвал цены на 40%. Теперь крупные держатели, известные как «киты», предпочитают заранее фиксировать прибыль, чтобы избежать аналогичных потерь.

Сравнение с прошлыми кейсами 2020-2025

Ситуация напоминает события мая 2024 года, когда киты Dogecoin вывели на биржи $1,5 млрд, что привело к падению курса DOGE на 25%. Однако в случае с SHIB масштабы переводов меньше, а рынок более устойчив благодаря развитой экосистеме, включающей Shibarium и децентрализованные приложения.

Цифры, которые меняют картину

Объём переводов: 4,25 млрд SHIB ($10 млн)

Количество транзакций: 12 за сутки

Средний размер перевода: 354 млн SHIB ($830 тыс.)

Доля китов в общем объёме SHIB: 67%

В редакции MinerWorld отмечают, что текущий объём переводов составляет менее 1% от общего предложения SHIB, что снижает риск резкого обвала.

Что это меняет на горизонте 3-6 месяцев

Для российских инвесторов ситуация создаёт как риски, так и возможности. С одной стороны, возможное снижение цены SHIB уменьшит рублёвую выручку майнеров, особенно в регионах с дешёвой электроэнергией, таких как Иркутская область и Красноярский край, где стоимость киловатта составляет 3-5 ₽. С другой стороны, это может стать моментом для покупки токенов по сниженным ценам перед ожидаемым ростом в конце 2024 года.