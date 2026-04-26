Питер Шифф предрекает «смертельную спираль» для MicroStrategy

Известный сторонник золота и последовательный критик криптовалют Питер Шифф выразил серьёзные опасения относительно финансовой стратегии компании MicroStrategy, возглавляемой Майклом Сэйлором. Шифф предупреждает о возможном наступлении «смертельной спирали» для MicroStrategy, связывая этот риск с её агрессивной политикой накопления биткоинов (BTC).

MicroStrategy, будучи крупнейшим корпоративным держателем биткоинов, активно использует заёмные средства для приобретения первой криптовалюты. На текущий момент компания владеет примерно 214 400 BTC, общая стоимость которых превышает 13,5 миллиардов долларов США. Средняя цена покупки этих активов составляет около 35 180 долларов за монету. Эта стратегия, по мнению Шиффа, делает компанию чрезвычайно уязвимой к волатильности рынка криптовалют. Он указывает на то, что в случае значительного падения цены биткоина ниже уровня, при котором были получены кредиты, MicroStrategy может столкнуться с маржин-коллами или необходимостью продавать свои активы по невыгодным ценам, что усилит давление на акции компании.

Шифф также отметил, что акции MicroStrategy (MSTR) торгуются с существенной премией по отношению к чистой стоимости её биткоин-активов. Эта премия, по его мнению, отражает спекулятивные ожидания инвесторов относительно будущего роста BTC, а не фундаментальную стоимость бизнеса компании. Если рынок переоценит эти ожидания, премия может быстро исчезнуть, что приведёт к резкому падению стоимости акций MSTR. Подобная ситуация уже наблюдалась в прошлом, когда акции компании демонстрировали высокую корреляцию с ценой биткоина, реагируя на его колебания.

В своих комментариях Шифф часто противопоставляет золото как надёжный актив биткоину, который он считает спекулятивным пузырём. Он утверждает, что стратегия MicroStrategy, основанная на постоянном привлечении капитала для покупки волатильного актива, является фундаментально ошибочной и несёт в себе системные риски. По его мнению, такая модель бизнеса не может быть устойчивой в долгосрочной перспективе, особенно в условиях возможного ужесточения монетарной политики или снижения интереса инвесторов к рисковым активам.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов из России и стран СНГ, следящих за рынком криптовалют, предупреждения Питера Шиффа служат важным напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в компании, чья капитализация тесно привязана к одному высокорисковому активу, такому как биткоин. Хотя MicroStrategy не является прямым объектом инвестиций для большинства розничных инвесторов из региона, её судьба может косвенно влиять на общее настроение рынка BTC. Потенциальные проблемы у крупного держателя биткоинов могут вызвать краткосрочную волатильность цены, что следует учитывать при планировании торговых операций или долгосрочных инвестиций. Для майнеров, особенно тех, кто оперирует в условиях высокой конкуренции и переменных затрат на электроэнергию, стабильность рынка биткоина критически важна. Любое значительное падение цены BTC, вызванное крупными продажами или общим негативным настроем, может снизить рентабельность майнинга и потребовать пересмотра стратегий хеджирования или расширения мощностей.