Квантовый прорыв: 1 BTC за взлом 15-битного ECC-ключа

Исследовательская компания Project Eleven объявила о выплате награды Q-Day Prize в размере 1 биткоина (BTC) независимому эксперту Джанкарло Лелли. Причиной стало успешное взламывание 15-битного ключа эллиптической криптографии (ECC) с помощью квантового компьютера. Этот прорыв демонстрирует стремительное развитие квантовых технологий и их потенциальное влияние на безопасность криптовалютных активов, общая стоимость которых превышает 2,5 триллиона долларов США.

Событие подчеркивает растущую актуальность проблемы квантовой устойчивости для блокчейнов, включая такие гиганты, как биткоин и Ethereum, чья безопасность во многом опирается на криптографию эллиптических кривых. Взлом 15-битного ключа на общедоступном квантовом оборудовании является значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими демонстрациями, увеличивая масштаб атаки в 512 раз.

Эволюция квантовых атак и их последствия

Генеральный директор Project Eleven, Алекс Пруден, отметил, что требования к ресурсам для подобных атак постоянно снижаются, что делает их практическое применение всё более реальным. «Победная работа была выполнена независимым исследователем на облачном оборудовании. Никакой национальной лаборатории или приватного чипа. Это показывает, что реальный прогресс возможен и подчеркивает срочность перехода к постквантовой криптографии», — заявил Пруден. Данная атака основана на алгоритме Шора, который нацелен на решение задачи дискретного логарифмирования на эллиптических кривых (ECDLP) — ключевого элемента цифровых подписей в большинстве блокчейнов.

Прогресс в этой области впечатляет. Ещё в сентябре 2025 года исследователь Стив Типпеконник продемонстрировал первый 6-битный взлом на квантовом оборудовании. Нынешний результат с 15-битным ключом является свидетельством экспоненциального роста возможностей. Параллельно с этим, теоретические оценки необходимых ресурсов для полноценной атаки также резко сокращаются. Например, исследование Google (апрель 2026 года) оценивало потребность в менее чем 500 000 физических кубитов, в то время как работа Caltech и Oratomic снижает эту планку примерно до 10 000 кубитов.

Хотя между текущим 15-битным взломом и полноценным 256-битным взломом (используемым в биткоине) по-прежнему существует значительный разрыв, эксперты всё чаще рассматривают его как инженерную, а не фундаментальную проблему. По оценкам, около 6,9 миллиона BTC уже находятся в кошельках с открытыми публичными ключами, что делает их потенциальной целью для будущих квантовых атак.

Реакция индустрии и перспективы постквантовой криптографии

В ответ на возрастающие риски криптоиндустрия активно разрабатывает защитные механизмы. Инициатива Quantum Safe Bitcoin (QSB) предлагает новую схему подписи транзакций, устойчивую к алгоритму Шора. Технические решения от Lightning Labs направлены на предотвращение потери доступа к средствам в случае экстренных изменений безопасности. Также обсуждаются радикальные меры, такие как предложение BIP-361 о возможности замораживания уязвимых активов, включая потенциальные 74 миллиарда долларов, связанные с Сатоши Накамото, хотя эта идея вызывает критику, например, со стороны основателя Cardano Чарльза Хоскинсона, который считает, что даже в этом случае около 1,7 миллиона BTC останутся уязвимыми.

Крупные блокчейн-экосистемы уже готовятся к переходу на постквантовые стандарты. Ripple планирует обеспечить полную постквантовую защиту XRP Ledger к 2028 году, а TRON объявил о намерении стать первым публичным блокчейном со встроенной постквантовой защитой. Конкурс Q-Day Prize, запущенный в апреле 2025 года, стал одним из первых сигналов о серьезности угрозы, предлагая участникам взломать ECC-ключ с помощью алгоритма Шора без использования обходных путей.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ, как и для всего мирового криптосообщества, эти события означают необходимость внимательно следить за развитием постквантовой криптографии. Хотя полноценный квантовый взлом биткоина пока не является непосредственной угрозой, прогресс в этой области указывает на неизбежность перехода на новые стандарты безопасности. Майнерам следует быть готовыми к потенциальным обновлениям протоколов, которые могут потребовать адаптации программного обеспечения. Инвесторам важно осознавать, что долгосрочная безопасность их активов зависит от своевременного внедрения квантово-устойчивых решений. Это также подчеркивает важность диверсификации портфеля и понимания технологических рисков, связанных с криптовалютами.