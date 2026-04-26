Акции компаний, обеспечивающих инфраструктуру для искусственного интеллекта, значительно опережают рынок, демонстрируя рост на 115% с декабря 2023 года. Этот сектор стал основным драйвером технологического цикла, привлекая триллионы долларов инвестиций и формируя новую энергетическую реальность.

Инфраструктура ИИ: новый лидер технологического цикла

Сектор инфраструктуры искусственного интеллекта (ИИ) демонстрирует беспрецедентный рост, становясь главным двигателем текущего технологического цикла. По данным аналитического издания The Kobeissi Letter, с декабря 2023 года акции компаний, работающих в этой области, превзошли равновзвешенный индекс S&P 500 на впечатляющие 115%. Этот показатель значительно выше, чем у любой другой категории, связанной с ИИ, что подчеркивает доминирующую роль инфраструктурных решений в развитии искусственного интеллекта.

В категорию инфраструктурных компаний входят производители полупроводников, операторы центров обработки данных, облачные провайдеры, поставщики сетевого оборудования и даже энергетические компании. Их совокупный успех указывает на фундаментальные изменения в структуре рынка, где базовые компоненты для работы ИИ становятся наиболее ценными активами.

Масштаб инвестиций и энергетические вызовы

Инвестиционный цикл в сфере ИИ только набирает обороты, привлекая колоссальные объемы капитала. Согласно прогнозам McKinsey, к 2030 году глобальные капитальные затраты на центры обработки данных для ИИ могут достичь ошеломляющих 5,2 триллиона долларов. Большая часть этих средств, около 3,3 триллиона долларов, будет направлена на IT-оборудование. Почти 1,6 триллиона долларов предназначено для развития инфраструктуры самих дата-центров, а около 300 миллиардов долларов — на генерацию электроэнергии.

Базовый сценарий развития предполагает ввод 125 гигаватт новых энергетических мощностей, что эквивалентно работе примерно 125 атомных реакторов. В случае ускоренного роста спроса инвестиции могут возрасти до 7,9 триллиона долларов, тогда как при ограниченном сценарии они составят 3,7 триллиона долларов. Эти цифры наглядно демонстрируют, что бум ИИ не только трансформирует технологический ландшафт, но и создает серьезные вызовы для энергетической инфраструктуры.

«Акции компаний, занимающихся ИИ-инфраструктурой, являются движущей силой этой революции», — констатируют аналитики.

Уже сейчас крупные технологические гиганты, такие как Google, сталкиваются с необходимостью удваивать свои вычислительные мощности каждые полгода из-за стремительно растущей нагрузки. Это приводит к дефициту чипов, энергоносителей и систем хранения данных. Дженсен Хуанг, генеральный директор Nvidia, даже предположил, что в будущем ИИ-компании могут начать строить собственные источники электроэнергии, включая ядерные решения, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих систем.

Влияние на финансовые рынки и перспективы

Влияние ИИ на финансовые рынки уже стало беспрецедентным. На данный момент 45% капитализации индекса S&P 500 приходится на компании, связанные с искусственным интеллектом. Этот показатель вырос на 20 процентных пунктов с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года. Более того, рекордные 15,4% инвестиционного долга в США теперь связаны с ИИ, а его объем почти удвоился, достигнув 1,4 триллиона долларов. Это первый случай в истории, когда одна технологическая тема доминирует одновременно на фондовом и кредитном рынках.

Однако, несмотря на бурный рост, физическая инфраструктура не всегда успевает за спросом. В США от 40% до 50% центров обработки данных отстают от графика запуска, что создает определенные риски и узкие места для дальнейшего развития сектора. Эта ситуация требует скоординированных усилий по наращиванию мощностей и оптимизации процессов строительства и ввода в эксплуатацию.

Что это значит для майнеров и инвесторов из РФ/СНГ?

Для майнеров и инвесторов из России и СНГ рост сектора ИИ-инфраструктуры имеет несколько важных аспектов. Во-первых, увеличение спроса на вычислительные мощности и, как следствие, на полупроводники, может косвенно влиять на доступность и стоимость оборудования для майнинга, особенно ASIC-устройств. Во-вторых, энергетические вызовы, с которыми сталкивается ИИ-сектор, подчеркивают важность стабильного и доступного энергоснабжения, что является ключевым фактором для майнинговых операций. Развитие собственных энергетических решений, о которых говорят в контексте ИИ, может стать прецедентом и для крупных майнинговых ферм. Инвесторам стоит обратить внимание на компании, занимающиеся разработкой чипов, строительством дата-центров и энергетическими решениями, так как они находятся на переднем крае технологического прогресса и демонстрируют высокую доходность. Однако следует учитывать, что российский рынок имеет свою специфику, и прямые инвестиции в зарубежные ИИ-компании могут быть затруднены из-за санкционных ограничений.