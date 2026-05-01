Объём транзакций стейблкоинов увеличился на 40% за последний квартал, достигнув $1,5 трлн, однако их совокупная рыночная капитализация осталась на уровне $125 млрд. По оценке JPMorgan, это связано с увеличением скорости обращения цифровых активов.

Хронология событий

В первом квартале 2024 года объём транзакций стейблкоинов вырос с $1,07 трлн до $1,5 трлн. Основной драйвер роста — активное использование стейблкоинов для расчётов и переводов. При этом рыночная капитализация этой категории активов увеличилась всего на 5% — с $119 млрд до $125 млрд.

Ключевые цифры и метрики

Объём транзакций стейблкоинов: $1,5 трлн (+40% за квартал)

Рыночная капитализация: $125 млрд (+5% за квартал)

Доля Tether (USDT) в общем объёме: 68%

Скорость обращения стейблкоинов: 12 оборотов в год против 9 год назад

Что говорят участники рынка

«Рост объёма транзакций не всегда коррелирует с увеличением капитализации, особенно когда активы используются преимущественно для платежей», — отметили аналитики JPMorgan. В банке считают, что дальнейшее увеличение скорости обращения может ограничить потенциал роста капитализации.

Российский угол

По данным ФНС РФ, в России зарегистрировано более 120 компаний, работающих с криптовалютой, включая стейблкоины. При этом курс рубля к доллару на момент публикации составляет около 92 ₽ за $1, что делает использование стейблкоинов для международных расчётов более выгодным. По нашей оценке, российские компании могут увеличить объём операций со стейблкоинами на 25-30% в 2024 году, учитывая текущие рыночные тренды.

В Иркутской области, где промышленный тариф на электроэнергию составляет 3,8 ₽/кВт·ч, активно развивается инфраструктура для майнинга и обработки криптовалютных транзакций. Это создаёт дополнительные возможности для интеграции стейблкоинов в локальную экономику.