Объём транзакций стейблкоинов растёт быстрее их капитализации — JPMorgan

Аналитики JPMorgan предупреждают: рост объёма транзакций стейблкоинов не гарантирует аналогичного увеличения их рыночной капитализации.

#USDT
Объём транзакций стейблкоинов увеличился на 40% за последний квартал, достигнув $1,5 трлн, однако их совокупная рыночная капитализация осталась на уровне $125 млрд. По оценке JPMorgan, это связано с увеличением скорости обращения цифровых активов.

Хронология событий

В первом квартале 2024 года объём транзакций стейблкоинов вырос с $1,07 трлн до $1,5 трлн. Основной драйвер роста — активное использование стейблкоинов для расчётов и переводов. При этом рыночная капитализация этой категории активов увеличилась всего на 5% — с $119 млрд до $125 млрд.

Ключевые цифры и метрики

  • Объём транзакций стейблкоинов: $1,5 трлн (+40% за квартал)
  • Рыночная капитализация: $125 млрд (+5% за квартал)
  • Доля Tether (USDT) в общем объёме: 68%
  • Скорость обращения стейблкоинов: 12 оборотов в год против 9 год назад

Что говорят участники рынка

«Рост объёма транзакций не всегда коррелирует с увеличением капитализации, особенно когда активы используются преимущественно для платежей», — отметили аналитики JPMorgan. В банке считают, что дальнейшее увеличение скорости обращения может ограничить потенциал роста капитализации.

Российский угол

По данным ФНС РФ, в России зарегистрировано более 120 компаний, работающих с криптовалютой, включая стейблкоины. При этом курс рубля к доллару на момент публикации составляет около 92 ₽ за $1, что делает использование стейблкоинов для международных расчётов более выгодным. По нашей оценке, российские компании могут увеличить объём операций со стейблкоинами на 25-30% в 2024 году, учитывая текущие рыночные тренды.

В Иркутской области, где промышленный тариф на электроэнергию составляет 3,8 ₽/кВт·ч, активно развивается инфраструктура для майнинга и обработки криптовалютных транзакций. Это создаёт дополнительные возможности для интеграции стейблкоинов в локальную экономику.

Частые вопросы

Как рост скорости обращения влияет на капитализацию стейблкоинов?
Чем выше скорость обращения, тем меньше средств требуется для обеспечения того же объёма транзакций. Это может ограничить рост капитализации, даже если объём операций увеличивается.
Какие стейблкоины наиболее популярны в России?
Tether (USDT) занимает лидирующую позицию с долей около 68% в общем объёме транзакций. Также используются USDC и другие стейблкоины.
Как российские компании могут использовать стейблкоины?
Стейблкоины применяются для международных расчётов, переводов и хеджирования валютных рисков. В условиях курса рубля около 92 ₽ за $1 это становится особенно выгодным.

