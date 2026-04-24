Корпорация Microsoft впервые за 51 год предлагает части сотрудников в США добровольно уйти с компенсацией. Это затрагивает около 7% штата и связано с активным развитием ИИ-технологий и автоматизации, которые меняют структуру рабочих мест в технологическом секторе. Параллельно компания расширяет функционал своего ИИ-помощника Copilot.

Корпорация Microsoft, один из мировых лидеров в сфере информационных технологий, впервые за свою 51-летнюю историю запускает программу добровольного увольнения для части своих сотрудников. Об этом сообщает издание CNBC, ссылаясь на информированные источники. Данная инициатива затронет примерно 7% штатного расписания компании в Соединенных Штатах.

Программа ориентирована на сотрудников уровня старшего директора и ниже, чей суммарный возраст и стаж работы в компании превышает 70 лет. Подробная информация о критериях и условиях будет доведена до соответствующих работников 7 мая. Этот шаг происходит на фоне масштабных инвестиций Microsoft в развитие центров обработки данных и активного внедрения технологий искусственного интеллекта.

Тенденции на рынке труда и роль ИИ

Исполнительный вице-президент и директор по персоналу Microsoft Эми Коулман в служебной записке выразила надежду, что «программа даст возможность сделать следующий шаг при щедрой поддержке со стороны фирмы». Это заявление подчеркивает стремление компании к оптимизации и адаптации к новым реалиям технологического рынка, где искусственный интеллект и автоматизация играют все более значимую роль.

В прошлом году Microsoft уже прибегала к нескольким раундам сокращений персонала для снижения операционных расходов. Нынешняя инициатива вписывается в общую тенденцию среди крупнейших технологических компаний, которые активно пересматривают свои кадровые стратегии. Например, Meta планирует сократить 10% сотрудников с 20 мая и рассматривает дальнейшую оптимизацию к концу года, призывая к использованию ИИ-агентов даже для программирования. Amazon за последние месяцы расторгла контракты с 30 000 работниками, а Block сократила почти половину штата в феврале.

Эти изменения отражают глубокую трансформацию, которую переживает технологическая отрасль под влиянием ИИ. Компании стремятся повысить эффективность и снизить издержки, перераспределяя ресурсы в пользу наиболее перспективных направлений, таких как разработка и внедрение искусственного интеллекта.

Расширение возможностей Copilot

Параллельно с кадровыми изменениями, Microsoft активно развивает свои ИИ-продукты. Недавно компания открыла доступ к расширенным функциям своего ИИ-помощника Copilot для всех пользователей Word, Excel и PowerPoint. Теперь Copilot способен выполнять многоэтапные действия непосредственно в документах, таблицах и презентациях, значительно повышая продуктивность работы.

В корпорации отметили, что функции, представленные в сентябре 2025 года, изначально были ограничены из-за недостаточной мощности моделей. Тогда ассистент мог лишь отвечать на вопросы, но не справлялся с более сложными «агентскими» задачами, такими как внесение изменений в документ. За последний год нейросети значительно улучшились в выполнении инструкций, что позволило существенно расширить функционал Copilot.

В Word ИИ-помощник теперь может превращать черновики в готовые тексты, составлять планы, переписывать материалы и подбирать нужный стиль и тон. В Excel Copilot умеет анализировать данные, строить аналитические выкладки с пояснениями, создавать формулы и визуализации. В PowerPoint он способен обновлять макеты презентаций на основе тезисов и данных. Microsoft также тестирует интеграцию функций, аналогичных OpenClaw, в свой сервис Microsoft 365 Copilot, что указывает на дальнейшие планы по усилению ИИ-возможностей.

Что это значит для рынка труда и технологий

Программа добровольных увольнений в Microsoft и аналогичные шаги других технологических гигантов свидетельствуют о фундаментальных изменениях на рынке труда, вызванных стремительным развитием искусственного интеллекта. Автоматизация рутинных и даже некоторых творческих задач приводит к пересмотру требований к персоналу и структуры рабочих мест. Компании будут все больше ценить специалистов, способных работать с ИИ-инструментами, разрабатывать их и адаптироваться к быстро меняющимся технологическим ландшафтам. Для России и СНГ это означает необходимость активного развития компетенций в области ИИ и переквалификации кадров, чтобы оставаться конкурентоспособными на глобальном рынке труда.

Практический вывод для майнеров

Хотя новость напрямую не связана с майнингом, она косвенно указывает на общие тенденции в технологическом секторе. Развитие ИИ требует огромных вычислительных мощностей, что, в свою очередь, стимулирует спрос на центры обработки данных и, как следствие, на электроэнергию. В долгосрочной перспективе это может повлиять на доступность и стоимость энергии для майнинговых операций. Майнерам следует внимательно отслеживать динамику цен на электроэнергию и развитие инфраструктуры ЦОД, поскольку это может создать как новые возможности, так и вызовы для индустрии.