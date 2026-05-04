Латинская Америка открывает $112 млрд для стейблкоинов вне США и Мексики

Рынок денежных переводов в Латинской Америке вне США и Мексики достиг $112 млрд, открывая новые возможности для стейблкоинов, сообщает Bybit.

Коротко: рынок денежных переводов в Латинской Америке вне США и Мексики достиг $112 млрд, открывая новые возможности для стейблкоинов. Основные факты:

  • Коридор США-Мексика сократился на 4,5% в 2025 году
  • Другие латиноамериканские коридоры показывают рост
  • Стейблкоины могут сократить комиссии до 1-2%
  • Основные игроки: USDT, USDC, DAI

Развёрнуто по фактам

Согласно отчёту Bybit, рынок денежных переводов в Латинской Америке вне США и Мексики достиг $112 млрд в 2025 году. При этом коридор США-Мексика, оставаясь крупнейшим, сократился на 4,5%. Это связано с ростом других латиноамериканских коридоров, таких как Бразилия-Аргентина и Колумбия-Перу.

Что говорят данные

Объём переводов в Латинской Америке растёт в среднем на 8% в год. Стейблкоины могут сократить комиссии с традиционных 5-7% до 1-2%, что делает их привлекательными для мигрантов. Основные игроки на этом рынке — USDT, USDC и DAI.

Прогноз и риски

Рынок стейблкоинов в Латинской Америке может вырасти до $150 млрд к 2027 году. Основные риски связаны с регулированием и волатильностью фиатных валют региона. В редакции MinerWorld отмечают, что успех стейблкоинов будет зависеть от их интеграции с местными платежными системами.

Чем это обернётся для российских игроков

Для российских инвесторов это открывает новые возможности диверсификации портфеля. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, $112 млрд эквивалентны примерно 10 трлн ₽. Также это может стимулировать развитие российских стейблкоинов, таких как цифровой рубль.

Частые вопросы

Какой объём рынка денежных переводов в Латинской Америке?
Рынок денежных переводов в Латинской Америке вне США и Мексики достиг $112 млрд в 2025 году.
Какие стейблкоины наиболее популярны в Латинской Америке?
Основные игроки на этом рынке — USDT, USDC и DAI.
Какие риски связаны с использованием стейблкоинов в Латинской Америке?
Основные риски связаны с регулированием и волатильностью фиатных валют региона.

