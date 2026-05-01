Прогнозы курса доллара на май 2026 года указывают на ограниченный потенциал роста. Российским инвесторам стоит учитывать влияние нефтяных цен и политической нестабильности.

Индекс доллара DXY в мае 2026 года, вероятно, останется в диапазоне 96-100 пунктов, что соответствует текущим уровням. Однако для российских инвесторов ключевым фактором станет динамика пары доллар/рубль, которая может опуститься до 60-70 рублей за доллар по курсу ЦБ РФ.

Хронология событий

Весной 2026 года центральные банки мира столкнутся с необходимостью балансировать между поддержкой экономики и борьбой с инфляцией. ФРС США продолжит удерживать ставки на высоком уровне из-за нефтяного ралли, что ограничивает потенциал укрепления доллара. Одновременно Банк России будет вынужден учитывать влияние бюджетного правила и экспортных доходов на курс рубля.

Ключевые цифры и метрики

Индекс DXY: прогнозный диапазон 96-100 пунктов

Курс доллар/рубль: целевые уровни 60-70 рублей

Цена нефти Brent: ожидается в диапазоне $90-110 за баррель

Ставка ФРС: прогнозируется на уровне 4.5-5%

Что говорят участники рынка

Александр Рябинин, управляющий портфелем SF Education, считает: «Долгосрочно ожидаю снижения курса доллара к рублю до 60-70 рублей. В мае 2026 года индекс DXY, вероятно, продолжит торговаться в диапазоне 96-100».

Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам», добавляет: «Центробанки мира весной 2026 года будут балансировать между поддержкой экономики и борьбой с инфляцией. Вектор движения мировой экономики может измениться в ближайшие месяцы».

Российский угол

Для российских майнеров слабый доллар означает снижение рублёвой выручки от продажи криптовалюты. При курсе 60 рублей за доллар и текущей стоимости биткоина в $60,000 выручка составит 3.6 млн рублей за монету против 5.4 млн рублей при курсе 90 рублей. Это особенно важно для промышленных площадок в Иркутской области и Красноярском крае, где средний тариф на электроэнергию составляет 3.5-4 рубля за кВт·ч.

В редакции MinerWorld отмечают, что при курсе доллара ниже 70 рублей рентабельность майнинга в России может снизиться на 15-20% без учёта изменения сложности сети.