Новый крипто-PAC привлек $11 млн и начал рекламную кампанию

Новообразованный политический комитет действий (PAC) под названием «Protect Progress» в криптовалютной индустрии привлек значительные средства в размере 11 миллионов долларов США. Эти средства были направлены на оплату рекламных кампаний через компанию, основанную бывшим генеральным директором Tether US. Изначально, несмотря на тесную связь с Tether, основное финансирование PAC поступило от крупных игроков финансового рынка — инвестиционного банка Cantor Fitzgerald и криптобанка Anchorage Digital.

Согласно последним данным, «Protect Progress» уже заключил контракты на сумму более 5 миллионов долларов на размещение рекламы. Эти рекламные усилия направлены на поддержку кандидатов, выступающих за благоприятное регулирование криптовалют, и на формирование позитивного общественного мнения о цифровых активах. Выбор рекламного партнера в лице фирмы, основанной экс-главой Tether US, вызывает вопросы о степени влияния Tether на политические процессы, несмотря на заявления о независимости PAC.

Политический комитет «Protect Progress» был создан с целью продвижения интересов криптовалютного сообщества в Вашингтоне. Его появление отражает растущее стремление индустрии к активному участию в формировании законодательной базы. Привлечение столь значительных средств на раннем этапе свидетельствует о серьезности намерений и готовности крупных компаний инвестировать в лоббирование своих интересов. Финансирование от таких гигантов, как Cantor Fitzgerald и Anchorage Digital, подчеркивает институциональный интерес к крипторынку и его регулированию.

В условиях усиливающегося давления со стороны регуляторов по всему миру, включая США, криптовалютные компании все чаще прибегают к инструментам политического влияния. PACы, такие как «Protect Progress», играют ключевую роль в этом процессе, предоставляя возможность консолидировать финансовые ресурсы для поддержки политиков, чьи взгляды совпадают с интересами индустрии. Это позволяет не только влиять на исход выборов, но и формировать повестку дня в законодательных органах.

Что это значит для крипторынка и майнеров в РФ/СНГ

Для участников крипторынка и майнеров в России и странах СНГ, развитие подобных политических инициатив в США имеет косвенное, но важное значение. Успешное лоббирование интересов криптоиндустрии в крупнейших экономиках мира, таких как США, может создать прецеденты и задать тон для регулирования цифровых активов в других юрисдикциях. Если в США будет сформирована благоприятная регуляторная среда, это может послужить примером для российских и других регуляторов, которые пока находятся в поиске оптимальных подходов к регулированию майнинга и оборота криптовалют.

Усиление политического влияния криптоиндустрии за рубежом потенциально может способствовать более четкому и предсказуемому регулированию, что в долгосрочной перспективе выгодно для всех участников рынка, включая майнеров. Четкие правила игры снижают риски и привлекают инвестиции, что может положительно сказаться на развитии инфраструктуры и доступности оборудования для майнинга. Однако стоит помнить, что российское регулирование имеет свои особенности и не всегда напрямую следует за мировыми трендами, но глобальные тенденции, безусловно, оказывают влияние.