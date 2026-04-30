К лету 2026 года в России может вступить в силу закон «О цифровой валюте и цифровых правах», который существенно повлияет на крипторынок. Новые правила изменят подходы к регулированию, безопасности и прозрачности операций. По курсу ЦБ РФ около 90-95 ₽ за $1, это может повлиять на рублёвую выручку майнеров и инвесторов.

Хронология событий

В 2023 году началась активная подготовка к регулированию крипторынка, включая запуск первых криптовалютных ETF. К 2025 году индустрия окончательно перешла из экспериментальной фазы в институционализированную. В США был принят закон GENIUS Act, а CFTC и SEC разработали совместное руководство по классификации токенов. В России аналогичные процессы начались с обсуждения закона «О цифровой валюте и цифровых правах», который может быть принят к лету 2026 года.

Ключевые цифры и метрики

К 2026 году ожидается, что объём глобального крипторынка достигнет $5 трлн. В России количество зарегистрированных майнеров в реестре ФНС может превысить 10 000. Средний промышленный тариф на электроэнергию в регионах с дешёвым электричеством, таких как Иркутская область и Красноярский край, составляет 3-5 ₽/кВт·ч.

Что говорят участники рынка

Фёдор Иванов, директор по аналитике AML/KYT оператора «ШАРД», отмечает: «Регулирование станет неизбежной средой работы для всех участников рынка». В редакции MinerWorld отмечают, что российский закон может стать ключевым драйвером для легализации майнинга и привлечения крупных инвесторов.

Российский угол

В России развитие крипторынка тесно связано с региональными особенностями. В Иркутской области и Красноярском крае, где тарифы на электроэнергию остаются низкими, уже действуют крупные майнинговые фермы. Согласно ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах», майнеры обязаны регистрироваться в реестре ФНС, что упрощает налоговый контроль и повышает прозрачность операций.

Итог: К 2026 году крипторынок ожидают значительные изменения, особенно в России. Новый закон может стать катализатором для легализации и развития индустрии, но потребует от участников адаптации к новым правилам.