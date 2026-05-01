Депутат Госдумы Антон Немкин сообщил, что криптоаферы стали второй по частоте схемой телефонного мошенничества в России. Более 90% киберпреступлений основаны на социальной инженерии.

Казалось бы, с ростом цифровой грамотности россиян количество криптоафер должно снижаться. Но данные депутата Госдумы Антона Немкина говорят об обратном: инвестиционные схемы с использованием криптовалют прочно заняли второе место среди телефонного мошенничества в России.

Что не так с привычным взглядом

Обычно считается, что криптоаферы — удел технически подкованных мошенников, работающих через сложные схемы. Однако реальность оказалась проще: злоумышленники используют базовые методы социальной инженерии, манипулируя доверием и эмоциями жертв.

Реальные данные

По словам Немкина, более 90% киберпреступлений основаны именно на социальной инженерии. Мошенники притворяются представителями легальных сервисов, запуская рекламу в соцсетях с обещаниями быстрой прибыли от криптовалют. После регистрации пользователю звонят «персональные менеджеры», демонстрируя фальшивые графики роста доходов.

Кому это выгодно, кому — наоборот

Основные выгодоприобретатели — организованные группы мошенников, которые активно используют утечки данных и искусственный интеллект для подделки голосов и документов. В проигрыше остаются не только жертвы, но и легальные криптопроекты, чья репутация страдает от действий злоумышленников.

Российский контекст

В России, где промышленный тариф на электроэнергию в регионах вроде Иркутской области составляет в среднем 3-5 ₽/кВт·ч, мошенники часто маскируются под майнинговые компании. При этом ФЗ-259 «О цифровых финансовых активах» пока не предусматривает чётких механизмов защиты инвесторов от подобных схем.

В редакции MinerWorld отмечают, что за последний год количество обращений по криптоаферам выросло на 40%, причём 70% жертв — люди старше 45 лет.

Итог

Криптоаферы стали не просто частым явлением, но и серьёзной угрозой для финансовой безопасности россиян. Без усиления антифрод-систем и повышения цифровой грамотности населения проблема будет только усугубляться.