Два ключевых фактора для роста биткоина до $80 000

Вице-президент по развитию одной из крупнейших криптовалютных бирж Kraken, Мэтт Хауэллс Барби, озвучил свое видение перспектив биткоина, обозначив два фундаментальных фактора, которые, по его мнению, станут катализаторами для достижения ценовой отметки в $80 000. Эти факторы включают в себя макроэкономическую динамику и институциональный спрос, подкрепленный новыми инвестиционными продуктами.

Первый и, возможно, наиболее значимый фактор, по словам Хауэллса Барби, — это макроэкономическая ситуация. Он отметил, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США подходит к концу. Исторически сложилось так, что биткоин демонстрирует сильную корреляцию с изменениями в монетарной политике. Когда ФРС начинает смягчать свою политику, снижая процентные ставки или прекращая их повышение, это часто приводит к росту ликвидности на рынках и, как следствие, к увеличению интереса к рисковым активам, включая криптовалюты. Ожидание снижения ставок или даже паузы в их повышении может стать мощным стимулом для притока капитала в биткоин, поскольку инвесторы ищут более высокую доходность в условиях падающей доходности традиционных активов.

Второй ключевой аспект, выделенный представителем Kraken, связан с институциональным спросом и появлением новых инвестиционных инструментов. Запуск спотовых биткоин-ETF в США стал переломным моментом для отрасли. Эти продукты значительно упростили доступ к биткоину для крупных институциональных инвесторов, пенсионных фондов и управляющих активами, которые ранее сталкивались с регуляторными и операционными барьерами. Хауэллс Барби подчеркнул, что приток средств через эти ETF уже демонстрирует значительный потенциал, и этот тренд, вероятно, продолжится. По мере того как все больше институциональных игроков будут включать биткоин в свои портфели через ETF, это будет создавать постоянное давление на покупку, способствуя росту цены. Кроме того, он упомянул, что одобрение ETF в других юрисдикциях или появление аналогичных продуктов для других криптовалют может усилить этот эффект.

Мэтт Хауэллс Барби также отметил, что эти два фактора не действуют изолированно, а усиливают друг друга. Смягчение монетарной политики создает благоприятную среду для инвестиций в рисковые активы, а наличие легкодоступных институциональных продуктов, таких как ETF, позволяет этим инвестициям беспрепятственно поступать на рынок биткоина. Он выразил уверенность, что комбинация этих условий может обеспечить необходимый импульс для преодоления текущих ценовых барьеров и достижения отметки в $80 000.

Что это значит для инвесторов и майнеров из РФ/СНГ

Для инвесторов и майнеров из России и стран СНГ, эти прогнозы от Kraken имеют важное значение. Макроэкономические тенденции, такие как политика ФРС, влияют на глобальный крипторынок, а значит, и на локальные цены биткоина. Увеличение институционального спроса через ETF, хоть и происходит в основном на западных рынках, создает общий бычий тренд, который ощущается по всему миру. Российским и СНГ-майнерам следует учитывать потенциальный рост цены биткоина при планировании своих операций, расчете окупаемости оборудования и стратегий хеджирования. Повышение цены BTC делает майнинг более прибыльным, но также может привести к росту сложности сети. Инвесторам же стоит внимательно следить за заявлениями ФРС и динамикой притока средств в биткоин-ETF, поскольку эти индикаторы могут служить опережающими сигналами для принятия инвестиционных решений. Важно помнить о волатильности рынка и диверсификации рисков.